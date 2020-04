Sfila il vero gossip della settimana su Gentevip.it scopriamolo insieme!

News: Oggi si pettegola con un’altra settimana di gossip vero su Gentevip.it. I pettegolezzi e i rumors della settimana dal 20 al 26 aprile 2020. Vediamo le ultime notizie di gossip sui vip in quarantena. Partiamo con il vero gossip della settimana della diva del Bagaglino, Valeria Marini che su Instagram presenta il nuovo fidanzato Gianluigi Martino, un manager che si occupa di televisione.

L’ex Temptation Island Lara Zorzetto sulla gravidanza rivela che è incinta del primo figlio e ai fan mostra la morfologica su Instagram. Giulia in quarantena con Andrea, durante l’allenamento insieme postano il video su Instagram e scatenano un gossip durato per ben tre giorni. Francesca Manzini si è fidanzata e su IG posta il nuovo amore sbocciato in questo periodo di quarantena.

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi è davvero sorprendente. Scopriamo la novità e come la vedremo a Le Iene. Un altro gossip clamoroso è che Flavio Briatore ha festeggiato il compleanno dei 70 anni in reunion con la moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan a Monaco. Altro Gossip che ha suscitato molti pettegolezzi, è Kikò Nalli e Ambra Lombardo che si sono lasciati: per colpa di chi? La compagna di Luca Argentero, Cristina Marino sta per partorire. Anche la gravidanza di Beatrice Valli è quasi giunta al termine: vediamo quando partorisce.

Il vero gossip della settimana su Gentevip.it

Emma Marrone torna a parlare dell’ex Stefano De Martino e Belén Rodríguez per quanto riguarda la vita privata. Elisabetta Gregoraci accetta la sfida lanciata dalle Vip in quarantena e mostra la sua Pillow Challenge. Il centauro di Vasto Andrea Iannone tuona contro l’ex fidanzata Giulia De Lellis. La dichiarazione del pilota di motociclismo italiano è un mazzata. Sossio e Ursula sono stati vittime di un furto e l’ex coppia di UeD dopo il furto chiede aiuto ai fan.

L’angelo di Victoria’s Secret, Miranda Kerr festeggia il compleanno dei 37 anni. Paolo Calabresi e Alessia Marcuzzi festeggiano il compleanno del produttore televisivo, pronti a festeggiare 6 anni di matrimonio. Quello che ha fatto scalpore, in questo gossip, è la foto. Altro gossip è quello della foto di Laura Chiatti scattata nella vasca da bagno (come natura crea) dal marito Marco Bocci che è esplosa letteralmente sul web. La figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, trascorre il lockdown a casa di Michelle Hunziker con il fidanzato Goffredo Cerza.

Poi c’è stata la rivelazione di Andrea Damante su Giulia De Lellis che durante un’intervista non dichiara affatto di essere tornato insieme a Giulia, ma solo che sta passando il lockdown con la De Lellis. La notizia ha fatto scattare il gossip sulla presunta coppia. Francesco Totti durante una diretta su Instagram con il bomber, Bobo Vieri, l’ex calciatore e capitano della a.s. Roma 1927 ha confessato qualcosa su Ilary Blasi che ha suscitato l’attenzione del gossip.

Sofía Vergara dopo i Golden Globes 2020. L’attrice di Modern Family lancia la sfida della Dog Pillow Challenge su Instagram: vediamo come ha vestito il suo cane. Dopo Italia’s got Talent, il lockdown di Federica Pellegrini è con il suo cane Bulldog francese e ce lo presenta così. Ambra Lombardo, l’ex fidanzata di Kikò Nalli, è stata attaccata di brutto e rivela cosa è successo.

Ormai lontana dal gossip, dolo lo scandalo delle nozze annunciate con Mark Caltagirone, Pamela Prati si consola su così. Andrea Denver ha scoperto i torti subiti al GFVIP da parte della produzione e noi ve l’avevamo detto già a Febbraio, molto probabilmente siamo stati i primi. Clio Zammatteo ha partorito: la truccatrice è diventata mamma di una femminuccia: Joy. Mara Maionchi, la produttrice discografica e volto noto di Italia’s Got Talent, ha festeggiato il compleanno per i suoi 79 anni.

L’attrice romana Ambra Angiolini e icona di Non è la Rai ha festeggiato il compleanno in lockdown per i 43 anni e Massimiliano Allegri che fine ha fatto? Anche l’attrice Anna Falchi ha festeggiato i suoi 48 anni. Altro gossip clamoroso è quello della conduttrice televisiva Antonella Clerici che si separa, la rottura era chiara. L’attore Joshua Jackson è diventato papà. La moglie Jodie Turner Smith ha partorito.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo è incinta della seconda figlia. Scopriamo perché i fan di Belén Rodríguez hanno paura: qual è il motivo? Andrea Denver rivela qualcosa sul ritorno insieme di Giulia e Andrea: ecco cosa ha dichiarato. Dopo il Grande Fratello Vip, Sossio Aruta ha rivelato il suo sogno nel cassetto: vediamo qual è. La famiglia di Michelle Hunziker si allarga ancora una volta.

Gli auguri dei Vip in quarantena a Cristiano Malgioglio che ha compiuto 75 anni in lockdown per il Coronavirus. Il paroliere sfoga la sua delusione su Instagram: vediamo cosa ha detto. Altro gossip clamoroso è quello dell’attore statunitense Richard Gere che diventa papà per la terza volta a 70 anni suonati. La vip in quarantena, Vanessa Incontrada, da lockdown in Toscana presenta la famiglia.

Il soprano Katia Ricciarelli parla della sua storia d’amore con Fabio Testi: prima nega… poi però cambia idea. La Marcuzzi su IG lancia la challenge Without Makeup alle Vip in quarantena. Questo è stato il gossip della settimana più spettegolato in assoluto: la ex fidanzata di Michael De Giorgio attacca pesantemente La Zorzetto incinta e l’accusa di essere rimasta incinta in circostanze davvero assurde.

Iannone dopo il gossip sulla fine con Giulia, si trova a scegliere tra la showgirl e l’imprenditrice di moda: vediamo chi sono le fortunate. Le critiche a Serena Enardu e Pago attaccati per il loro isolamento: qual è il motivo? L’attrice e regista romana Asia Argento sfoga la sua rabbia contro la produzione di Pechino Express 2020 e ne vedremo delle belle. Beatrice Valli e la corsa in ospedale perché sta per partorire: è maschio o femmina?

Chiara Francini sta trascorrendo la sua quarantena nella sua casa di Roma: vediamo con chi passa il lockdown. La conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, si racconta nel giorno della festa della Liberazione. La Fashion Designer delle Star di Hollywood seguita da Andrea Iannone: ecco le prove. Flavio Briatore smentisce l’ennesimo gossip inventato da Chi: E’ una Fake News.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per il grande passo. La cantante Bianca Atzei e il fidanzato, l’inviato de Le Iene Stefano Corti e Mela lockdown a Milano: le ultime news. Paola Caruso e Francesco Caserta alimentano il gossip della settimana e sembra ci sia un riavvicinamento: quale mistero si cela dietro le foto? Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno un problema da risolvere.

Emma Marrone e Francesca stories dal lockdown della cantautrice e della manager che combinano guai. Alba Parietti, nuovo taglio o parrucca in lockdown? Il vero gossip che ha fatto spettegolare è quello di Elisabetta Gregoraci a Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco che rivela la sua verità con Briatore. Paola Di Benedetto, dopo il GFVIP, parla dei suoi progetti futuri in televisione.

Altro gossip che ha suscitato molto interesse è quello di Clizia e Paolo: “Voglia di scappare da lui? Tutta la situazione è paradossale”. Il Premier Giuseppe Conte fa impazzire le sue fan, volano slip per il Primo ministro della Repubblica Italiana. Per questa settimana è tutto. L’appuntamento è con il gossip della settimana prossima. Guarda le ultime notizie e news di Gentevip.it