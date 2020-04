Dopo il Grande Fratello Vip, dove Sossio Aruta è stato uno dei coinquilini, ecco il suo sogno nel cassetto.

Gossip, ultime news – Sossio Aruta oggi è divenuto l’uomo dei reality show e l’ex Grande fratello Vip confessa che ha un altro grande traguardo da raggiungere. Sossio Aruta nella quarta edizione del GF Vip, è stato fra i finalisti. Il calciatore in una ricca intervista svolta alla “La Gazzetta dello Sport” ha confessato di voler partecipare ad un altro programma siglato Mediaset: “Sogno l’Isola dei famosi”.

“E’ un mio pallino da sempre”. La confessione inaspettata dell’ex Uomini e Donne e calciatore. Essendo un personaggio pubblico, la sua ambizione è dunque quella di tornare presto sotto i riflettori e tra i suoi sogni c’è un altro programma molto importante e seguito.

Sossio per il momento, appende le scarpette del calcio al chiodo, l’ex bomber del Cervia dichiara: “Poi un futuro ancora nel calcio. C’è sempre quel traguardo del giocare a 50 anni. Poi mi piacerebbe allenare, ma forse meglio fare l’opinionista in tv, l’inviato nei campi. Guardi che di calcio io so tutto”. Ha rivelato l’ex Grande Fratello Sossio Aruta, che dopo il GF ha fatto delle affermazioni su Antonio Zequila col quale non ha mai avuto un rapporto cordiale.

Sossio Aruta family

Sossio Aruta ha deciso di confessare il suo segreto: “Il mio sogno nel cassetto è l’Isola dei famosi”.

Gossip, ultime news – Sossio Aruta dopo aver seguito il pallone e lanciato tanti calci alla palla, percorrendo una brillante carriera nel mondo dello sport, che è cominciata nel 1988, per il momento ha deciso di non correre più dietro al pallone, ma di stare davanti alle telecamere dei reality.

Inizia con Uomini e Donne per passare al Grande Fratello, Sossio Aruta sogna l’Isola dei famosi

Gossip, ultime news – La storia d’amore con Ursula Bennardo e sul programma televisivo in cui si sono incontrati, Uomini e Donne, Sossio ha detto: “Andai da separato in cerca d’amore al programma UeD e la ritrovai…. Io avevo giocato a Taranto e andavo a tagliarmi i capelli da suo papà. Lei era piccola. Ora non la lascerei per niente al mondo. E abbiamo Bianca, che è uno spettacolo”.

Ora niente più movida di Milano Marittima per l’ex gieffino. “Se ho avuto più donne io o Cassano? Io, c’è da dire che da calciatore vinci facile in tutte le categorie”.