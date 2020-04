View this post on Instagram

Oggi doveva essere una giornata di quelle Speciali, da trascorrere con i miei amici a Istanbul, e poi la sera andare a cenare in uno di quei ristoranti tipici della citta' in un momento meraviglioso della mia vita. Dobbiamo sperare che tutto passi in fretta. Oggi e' una giornata come le giornate passate. Come quelle giornate inutili …ma io tengo il meglio di me, perche' alla mia maniera devo sentirmi speciale. Un abbraccio a voi tutti ragazzi Top di Instagram . Love.