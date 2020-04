Elisabetta Gregoraci quarantena a Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco

«Elisabetta Gregoraci» e il figlio Nathan Falco stanno trascorrendo la quarantena a Montecarlo. L’ex moglie di Flavio Briatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dopo la Pillow Challenge, dove ammette di vivere la quarantena nella casa di Montecarlo, insieme al figlio Nathan. La ex conduttrice di Made in Sud però, ci tiene a precisare, che lei e Flavio Briatore vivono vicinissimi, ma non nella stessa abitazione.

Detto ciò, i fan della coppia Briatore e Gregoraci saranno delusi. Per un attimo c’è stata l’illusione che i due potessero tornare insieme. Un riavvicinamento c’è stato… ma non è quello che i follower della coppia aspettavano.

La casa della Gregoraci si trova a 300 metri da quella di Briatore, per renderle possibile al padre di vedere il figlio, ma poi si torna ognuno a casa propria. Su una cosa i due sono d’accordo: non vogliono far entrare il gossip all’interno della sfera personale, per il bene del piccolo Nathan.

Elisabetta Gregoraci e figlio Nathan Falco

Ultime notizie, Gregoraci e Briatore, la conduttrice “pasticcera” in lockdown

La showgirl calabrese, sempre al settimanale Oggi, rivela che ogni giorno crea dei giochi per intrattenere il figlio, evitando così la noia. Ma l’hobby che entrambi prediligono è senz’altro la cucina. “La cosa più divertente è rifugiarci in cucina a preparare torte e biscotti” scrive sul suo profilo Instagram. E non si tratta solo di ricette di dolci, anche di gustosissimi secondi piatti, come le melanzane alla parmigiana. Insomma, una quarantena a prova di Chef!!!

Elisabetta Gregoraci, news: “Lo faccio per proteggere mio figlio. Il modo migliore è stare in casa e cercare di evitare ogni contatto”

Bisogna rispettare la quarantena! Per la Gregoraci è imperativo! L’ex moglie di Briatore confessa: “Lo faccio per proteggere mio figlio. Il modo migliore è stare in casa e cercare di evitare ogni contatto”. E aggiunge: “adottiamo gesti semplici: ci togliamo le scarpe prima di entrare in casa, ci laviamo spesso le mani e usiamo la soluzione disinfettante”.