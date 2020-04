Andrea Denver rivela al settimanale Chi qualcosa sul ritorno insieme di Giulia De Lellis e Andrea Damante

«Andrea Denver» ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e modello, durante un intervista rilasciata al settimanale Chi, racconta i retroscena della seguitissima love story di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Denver ha detto: “Conosco Andrea da 15 anni e ci stiamo sentendo anche in questi giorni. Mi ha detto di questo ritorno con Giulia e io sono molto contento, perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea con Giulia è felicissimo e quindi non posso che augurare solo il bene a entrambi”.

Andrea: “Giulia ho avuto anche modo di conoscerla negli anni e anche lei è simpaticissima e sono contento che stiano passando questa quarantena insieme intensamente e che abbiano questa possibilità di ricominciare. Sono felice per loro“. Affettuosissime le parole dell’ex “Grande Fratello Vip” per la coppia di amici.

“I retroscena su Giulia a Andrea che nessuno sa…”: Denver

Durante l’intervista, Andrea Denver, si è lasciato andare, confidando alcuni dettagli di quando la coppia Damante-De Lellis era scoppiata. L’ex gieffino, ammette:”Andrea è innamorato, me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte, anche quando non stavano insieme e Andrea mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia, quindi credo ci sia tanto amore da entrambe le parti” , ed è vero, quindi, che l’amore vince su tutto?

Andrea Denver e Adriana Volpe

L’ex inquilino, della spiatissima casa del Grande Fratello, durante l’intervista commenta il suo rapporto nella casa con Adriana Volpe. “Non immaginavo che fuori la cosa fosse stata sentita così tanto, però sì, si è creata una bellissima amicizia. Adriana è una donna splendida, ha dato tanto a tutti, ma io mi sento particolarmente fortunato perché ho condiviso bellissimi momenti, sia seri, sia di svago con lei ed è una persona che mi porto nel cuore.

…Adriana è una donna di sostanza, va ben oltre l’aspetto estetico, lei mi ha colpito per il suo modo di fare, perché è stata un’amica sempre lì, vicino a me…mi piaceva, mi piace l’insieme di Adriana. È una persona che mi piace, una donna bellissima e io rispetto tantissimo la sua relazione e io sono felicissimo della mia relazione”.