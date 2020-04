Alba Parietti news: Ultime notizie sul nuovo look della conduttrice televisiva, che segue l’onda dei vip in quarantena: Nuovo taglio di capelli o parrucca?

Alba Parietti segue l’onda dei vip della prova parrucca. Durante la quarantena i personaggi famosi si stanno cimentando a giocare con i look. Alba Parietti gioca sul web e diventa Tokyo de “La Casa di carta”. Anche Alba segue l’onda dei vip in quarantena e indossa la parrucca. Durante la quarantena i personaggi famosi si stanno cimentando a giocare con i look. Dopo Alessia Marcuzzi è la volta dell’opinionista di Barbara D’Urso che non perde il suo spirito e si mette a giocare con i suoi follower.

La Parietti posta alcuni scatti dove sconvolge letteralmente il suo look e i fan impazziscono. La Parietti si mostra con un caschetto nero e senza trucco, pubblicando di seguito un post lunghissimo dove afferma: “La vita senza allegria è senza speranza“.

Alba Parietti

Alba Parietti Instagram: “Le mie leggerezze in cerca di allegria, di follia che mi serve per mantenere equilibrio….”

Alba Parietti, come didascalia al post, sceglie di descrivere come sta affrontando questo momento così drammatico, con leggerezza e simpatia. Seppur si tratta di un periodo epoca di grande sofferenza e criticità, non bisogna mai perdere la speranza ed il sorriso.

“Il gioco del giorno per per non impazzire. Le mie leggerezze in cerca di allegria, di follia che mi serve per mantenere equilibrio. Spesso i folli hanno la capacità di controllo, proprio perché conoscono il vento, la pioggia, la tempesta e sanno amare come nessuno una semplice giornata di sole. Mi piace giocare, non crescerò mai per fortuna”.

“Mi piace sognare, viaggiare con la fantasia, vivere tante vite, ossessionarmi compulsiva-mente per qualcosa, farlo mio e buttarmi tutto con facilità dietro la schiena. Si fa per vivere. Perché la vita senza allegria, anche il momento più triste, è drammatico e senza speranza”.

Alba Parietti look in versione Tokyo de “La Casa di Carta”

Il caschetto moro, con tanto di frangia, impazza sui social, i follower condividono, commentano ed inviano messaggi alla Parietti di grande affetto: “Grande Alba, hai ragione i folli sopravvivono!“, “Alba sei Bellissima“. E c’è chi simpaticamente la saluta scrivendo: “Ciao Tokyo...”.