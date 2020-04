L’attrice e scrittrice, in lockdown, si dedica alla vita privata con le creazioni

«Chiara Francini» sta trascorrendo la sua quarantena nella sua casa di Roma. L’attrice, nota per i le sue tante interpretazioni, tra cui ricordiamo “Non dirlo al mio capo”, Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee e Tutti pazzi per amore, è anche scrittrice, ed ha dichiarato di occupare questo tempo a disposizione dedicandolo alla creazione di un libro.

Chiara Francini vita privata in lockdown: “È un’attività che mi rende molto vitale, nonostante l’isolamento”

Chiara Francini La quarantena fra la scrittura e i suoi amici gatti: “È un gran momento di pensiero e creazione. Leggo molto, ma soprattutto sto scrivendo il mio quarto libro. Avevo già programmato di sospendere la tournée teatrale per dedicarmi a questo nuovo impegno. È un’attività che mi rende molto vitale, nonostante l’isolamento, perché faccio tante ricerche che mi portano lontano con la testa.” afferma la Francini, duranteun intervista per FSnews, e aggiunge ” Per me è una fase di grande energia “.

Una quarantena impegnativa quindi, quella della Francini, sul piano lavorativo, ma non nasconde il desiderio di voler tornare nella sua terra, una volta terminato il lockdown.

Chiara Francini

I gatti di Chiara Francini su Instagram

Durante il lockdown, la Francini, non abbandona di certo i suoi fan, e tra la stesura di un capitolo e l’altro, si dedica al mondo del web, lanciando quiz esilaranti su Instagram. L’ultimo, di qualche ora fa, dove la Francini, posta uno scatto del suo adorato gattino, Rollone, e chiede:”Cosa si può dire di Rollone? Ognuno metta la definizione che più si confà a questa creatura”.

Chiara Francini che adora i suoi gattini, non perde tempo e ce li presenta sul web, prima Rollone e ppoi Nej Nej Nora sorella di Rollone.