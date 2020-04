Giulia De Lellis quarantena con Damante: allenamento insieme, il video della ginnastica di Andrea su Instagram

I Damellis Giulia e Andrea di nuovo insieme. Tanti i gossip, tante le smentite e poi arriva la conferma versione “easy” di Damante a Verissimo sul suo ritorno insieme alla De Lellis. Dopo i video tanto chiacchierati dal gossip, tornano a far rumore. Oggi la coppia più seguita d’Italia, pubblica un altro video. Andrea pubblica su Instagram una stories con Giulia De Lellis mentre fa ginnastica con la sua fidanzata sulle spalle.

Andrea e Giulia: I Damellis sono tornati sul web e postano il video dell’allenamento di oggi

Giulia e Andrea di nuovo insieme sui social. Arriva la pubblicazione tanto attesa dai fan della coppia, quella del ritorno insieme sul web. I due decidono di farlo con un video, che li vede simpaticamente alle prese con gli allenamenti. L’ex tronista di Uomini e Donne fa squat mentre tiene la fidanzata sulla schiena. I fan della coppia, che non hanno mai smesso di seguirli, nemmeno nel periodo della rottura, esultano nel rivederli insieme e condividono il video che rimbalza velocemente sulle fanpage. Arrivano anche molti messaggi affettuosi dei fan che invadono i social: “Siete bellissimi e tenerissimi”.

Giulia De Lellis e Damante il video dell’allenamento in quarantena

Gossip, Giulia De Lellis e Andrea Damante l’amore ritrovato

Andrea e Giulia ritrovano l’amore, dopo i tanti gossip su di loro e sul ritorno assieme, la coppia ha deciso di non nascondersi più. Se da una parte però troviamo l’esultanza dei fan per i “Damellis”, dall’altra c’è chi si domanda come faranno i due a gettarsi tutto dietro alle spalle. I tradimenti, le corna, la relazione tossica, raccontato dalla De Lellis nel suo libro. Un bagaglio non indifferente. A tranquillizzare i fan arriva la dichiarazione della influencer: “Quel libro è una verità passata…”. Il presente è in coppia.