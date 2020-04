Andrea Iannone dopo Giulia, chi è la nuova fidanzata? La scelta è tra la showgirl Cristina Buccino e l’imprenditrice di moda Ollia Tzarina

Il dilemma del gossip! Andrea Iannone nell’occhio del ciclone. Dal web arrivano nuovi pettegolezzi sul conto del centauro italiano dell’Aprilia Racing, Team Gresini. Dopo il riavvicinamento dell’ex Giulia De Lellis ad Andrea Damante, il pilota motociclistico è stato oggetto di ulteriori rumors. Alcuni blog e non solo, scrivono, che il motociclista Iannone sia stato raggiunto nella sua casa di Lugano (Svizzera) dalla bella Cristina Buccino. Ma chi è Ollia Tzarina?

Secondo noi di Gentevip.it, non basta un muro bianco e un parquet simili per gridare il presunto gossip. Spulciando nei loro profili social, a partire da facebook, twitter, instagram, tik tok e quant’altro, non viene fuori un bel nulla. Poi abbiamo scoperto un indizio sulle stories di Iannone.

Andrea Iannone: Cristina Buccino o Ollia Tzarina. Chi tra le due sarà nuova fiamma di Iannone?

Tempo d’amore per Andrea Iannone e Cristina Buccino? Si spettegola che il bel centauro di Vasto abbia fatto una dedica “criptata” su Instagram, pubblicando il post di un passaggio della celebre canzone su spotify “Cristina“. La fantasia vola alta. Mentre per quanto riguarda le foto, pubblicate nelle stories dalla Buccino, i particolari del muro e del parquet in rovere sembrano simili, ma non sono uguali, a vecchi scatti pubblicati Giulia De Lellis nella casa di Iannone. Tra Andrea e Cristina è sbocciato l’amore?

Iannone Andrea

Andrea Iannone e Ollia Tzarina, c’è la prova che il centauro la segue

Chi è Ollia Tzarina? Non è una influencer, non è la showgirl di turno, tutt’altro. La Tzarina è una fashion designer e sembra essere la numero 1. Non solo nel campo della moda. Oltre ad avere molto cervello, Ollia è di una certa bellezza, rara di questi tempi! Sembra che abbia fatto impallidire le modelle più famose con la sua avvenenza.

Chi è Ollia Tzarina?

Ollia Tzarina è una Double O Seven della moda. Con la sua linea di pellicce “Tzarina by Ollia” in pochi mesi ha conquistato le star di Hollywood e ha fatto indossare le sue creazioni a Kylie Jenner e Jennifer Lopez, Ariana Grande e Beyoncé. Il suo ambient naturale è il lusso e il business.

Iannone e Ollia Tzarina è solo gossip?

Ollia Tzarina non è nemmeno una influencer, ma colei che influenza gli influencer, dal momento che anche come fashion designer aveva il problema di apparire, spesso, più bella delle sue modelle celebratissime. Ollia non è propriamente la ragazza della porta accanto. Qui parliamo di cervello e non di gambe da scoprire. La foto qui sotto non rende l’idea della sua avvenenza. Il tempo è galantuomo e presto ci dirà chi, tra Cristina e Ollia, sarà la nuova fidanzata di Andrea.