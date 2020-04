Francesca Manzini si è fidanzata! Il nuovo amore è sbocciato in una video-chiamata durante questo periodo di quarantena. Scopriamo chi Christian Vitelli…

Francesca Manzini e Christian Vitelli un amore arrivato come un fulmine a ciel sereno. Francesca Manzini e Christian si sono fidanzati in una video-chiamata. L’imitatrice Francesca Manzini si è fidanzata con Cristian durante questo lungo periodo di isolamento forzato causato dall’emergenza nazionale. Però la quarantena a Francesca ha portato il nuovo amore.

3 giorni fa la conduttrice e imitatrice Francesca Manzini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia del nuovo fidanzato Christian Vitelli che è diventato il suo compagno ufficiale: “Hai cambiato la mia vita. Ogni singolo secondo voglio viverlo con te”.

Non tarda ad arrivare la risposta del suo nuovo amore Christian Vitelli: “Ti amo immensamente Francesca”. Per Francesca Manzini e il nuovo fidanzato Christian Vitelli è stato un vero colpo di fulmine.

Francesca Manzini: “Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video….”

L’ex Striscia la Notizia ha raccontato i particolari dell’incontro con il nuovo fidanzato Christian ai microfoni di Instagram del settimanale Chi:“Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”

La fine del fidanzamento: “Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine”

Francesca Manzini verso la fine di marzo 2020, aveva pubblicato sul suo profilo social la rottura del fidanzamento: “Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. E’ passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio. Si vive più sereni, con la voglia di andare altrove, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro”

Chiara Giordano: “Ao’ ma solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito”

Ecco che arriva il commento dell’ ex Amici Celebrities Chiara Giordano: “Ao’ ma solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito”.

Scopriamo Chi è Christian Vitelli il nuovo fidanzato di Francesca Manzini

Christian Vitelli è nato a Latina il 19 settembre 1974 e per un periodo ha vissuto a nel Regno Unito, a Londra. Christian lavora nel mondo dello spettacolo, è un autore televisivo ed è un ex doppiatore. Vitelli ha ideato e condotto il programma televisivo del genere varietà Gran Galà. Il format è andato in onda su Rai 1 dal 2009 al 2011.