Mikaela Calcagno, da nota giornalista del Tgcom delle reti Mediaset, a mamma premurosa

Oggi, Mikaela Calcagno, compagna di Gianluca Paparesta, ex arbitro di calcio, politico e dirigente sportivo italiano, viene sovente ricordata per i suoi memorabili battibecchi sportivi nel post partite della Serie A, ma non solo. Il suo modo di accavallare le gambe, l’ha resa celebre e ben presto è entrata nei sogni proibiti dei telespettatori italiani. L’affascinante giornalista, in seguito è stata taggata come la regina dei salotti sportivi di casa Mediaset. Celebri sono alcune foto da gossip leggendarie e ancora oggi visibili sul web.

Attualmente, la giornalista del Tgcom Mikaela Calcagno, è legata sentimentalmente con il compagno Gianluca Paparesta, il quale, il 31 lug 2019, ha reso Mikaela Calcagno mamma di una splendida bambina, Mia.

Oggi, Mikaela Calcagno mamma: “La vita mi è cambiata totalmente…”

Mikaela Calcagno

A pochi mesi dal parto, la giornalista, racconta la sua esperienza di maternità durante un’intervista a Woman Times. Mikaela dichiara: “La vita mi è cambiata totalmente, si vive in modo diverso, si pensa in modo diverso, c’è qualcuno che ti riempie la vita, io penso di essere molto cambiata, in meglio”.

“Dal 31 luglio sono mamma ed ho conosciuto un aspetto diverso di me stessa..”. Poi la nota conduttrice televisiva del TGcom parla della sua gravidanza, non proprio semplice e neanche portata a termine, infatti il parto è avvenuto a 34 settimane. La giornalista, dichiara infine: “La mia vita è dedicata a Lei”.

Mamma Mikaela: “La mia telespettatrice preferita… Il mio grande amore”

La Calcagno, rientrata a lavoro, non ha smesso di condividere sui social la vita da “mamma”. Del mese scorso, il post dove la giornalista pubblica una foto della sua adorata Mia, sul seggiolone, intenta a guardare la TV, o meglio la mamma scrive: “La mia telespettatrice preferita”. Più recente il post dove pubblica un meraviglioso primo piano della bambina con i suoi occhioni blu e scrive: “Il mio grande amore”.