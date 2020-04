Ramona Amodeo incinta della seconda figlia. L’ex tronista di Uomini e Donne, aspetta il secondo figlio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo è incinta del secondo figlio. L’influencer è sposata con Luca Cicia con il quale ha avuto già la prima figlia, Annachiara. La coppia Ramona e Luca, che da molto tempo desiderava un secondo figlio, ha vissuto momenti di estrema crisi, che li hanno portati alla separazione.

L’Amodeo, all’epoca aveva dichiarato: “Ho creduto in una persona che ha fatto scelte sbagliate e si è comportato male per la nostra famiglia. Ha ascoltato consigli sbagliati e non è in grado di prendere scelte da solo”.

Oggi, a distanza di un anno da quando sono tornati insieme, la coppia ha annunciato su Instagram la lieta notizia: “Presto saremo in quattro”.

L’annuncio di Ramona Amodeo incita su Instagram

Ramona Amodeo

“C’erano due linee rosa di cui una un po’ sbiadita, la prima persona a cui ho scritto è stata un’amica (ho pensato, chi meglio di lei ne può capire di linee rosa dopo tre figli), lei entusiasta ‘siiiii sei incinta!!!!!’. Piangevo incredula, non volevo illudermi… il pomeriggio siamo andati a fare una beta per accertarci… ebbene sì, presto saremo in 4! Valeva la pena condividere questa bellissima notizia anche con voi che mi avete sempre sostenuta e amata anche se tanti dietro ad un telefono. Tutto arriva per chi sa aspettare.” Con queste parole cariche di emozione l’Amodeo annuncia la seconda gravidanza ai suoi follower.

Amodeo: “Non vedevo l’ora di rivivermi un’altra gravidanza…”

L’Amodeo tiene costantemente aggiornati i suoi fan su come procede la gravidanza e comunica il sesso del bambino. “La nostra casa si tinge nuovamente di rosa” scrive pubblicando uno scatto che la ritrae con tanti palloncini rosa attorno, facendo intendere che si tratta di un’altra femmina. Qualche giorno fa arriva la scelta del nome: “Aspettando Olimpia” è la didascalia alla foto con il pancione, mostrando le scarpine rosa fatte a maglia.

Recentissimo il post della foto, per far vedere la crescita della pancia e scrive: “Comunque non vedevo l’ora di rivivermi un’altra gravidanza e mostrare il mio pancione e pensare che duri quanto quella di un elefante“. L’ex tronista Ramona Amodeo è alla fine del quinto mese di gravidanza e il parto è previsto per il mese di agosto.