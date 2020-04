“Non era vero amore…” Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati. La dichiarazione del pilota di motociclismo italiano

Andrea Iannone: "Di sicuro l'amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto". Queste le parole di Iannone, dure e concise, il centauro non fa nomi, ma hanno un destinatario: Giulia De Lellis. I due hanno vissuto una storia d'amore dopo la separazione dell'influencer da Damante, oggi che i Damellis sono tornati insieme, Iannone dice di non sentirsi solo. Andrea, infatti, afferma di passare il lockdown a casa con la sua famiglia e di trascorrere il tempo in garage con le sue moto.

Giulia De Lellis, Andrea Iannone: "Non era vero amore…"

E' di qualche settimana fa il post pubblicato da Andrea Iannone su Instagram dove scrive: "Your mindset is your most powerful weapon!". La foto ottiene subito moltissime reazioni.

I pilota di motociclistico, non hanno apprezzato la rottura con la Giulia De Lellis imputando a lei la colpa: “Mi dispiace che hai incontrato sulla tua strada una brutta compagna, che ti ha fatto più del male che del bene, non lo meriti, sei un bravo ragazzo!” e ancora “Ti sei liberato di una persona che non meritava di starti accanto.”

Tutta la rabbia di Iannone ha un solo destinatario, il messaggio è lampante: “Nothing else needs to be said !!”

"Nothing else needs to be said!!", tradotto in italiano: "Nient'altro da dire" queste le parole di Iannone, dopo il riavvicinamento di Giulia a Damante, su uno degli ultimi post pubblicati. Il messaggio non contiene nessun destinatario ma il concetto arriva chiaro ai suoi fan.

"Il gossip con le donnine da due soldi non dovrebbero nemmeno toccarti"

Il pubblico che tanto ama Andrea Iannone, gli invia messaggio di forza e di sostegno: "Caro Andrea spero in una tua rinascita più forte di prima. Il gossip con le donnine da due soldi non dovrebbero nemmeno toccarti. Spero che anche per la tua vita privata sia stata una lezione. Mai mettersi con pseudo donnine viziate.. Ti auguro il meglio il meglio e che tu possa trovare una vera e propria donna che possa accettarti e amarti in qualunque impostazione tu ti trovi."