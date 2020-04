Le critiche dei fan a Serena Enardu e Pago. Serena Enardu e Pago attaccati da i fan per il loro isolamento fiduciario

Serena Enardu e Pago news – Di rientro da Roma, il cantante Pago, dove era andato a trovare il figlio, per le festività Pasquali, (Nicolino malandrino), avuto dall’ex showgirl e Non è la Rai, Miriana Trevisan, rientra in Sardegna dalla sua compagna Serena Enardu. A Pago, è stato imposto, come da regolamento, l’isolamento fiduciario. Considerata la convivenza della coppia, l’isolamento è fatto nella stessa casa ma in stanza separate.



Pago e Serena news, lo sfogo della Enardu su Instagram

Dopo esser stati derisi dai loro fan, per l’isolamento, Serena Enardu, si sfoga su Instagram ” E’ una cosa seria…”. Serena, confessa, di aver ricevuto molti messaggi, dove veniva incoraggiata a non rispettare l’isolamento fiduciario. Ecco il suo sfogo su Instagram:“Abbiamo deciso di fare le cose come si deve, ma non perchè ce l’hanno imposto, ma perchè ci teniamo alla nostra salute. Pago rispetta noi e noi rispettiamo lui. Nessuno per 14 giorni di isolamento morirà. Ragazzi è una cosa seria, non è un gioco. E’ semplicemente la tutela della propria vita. Pensateci bene quando fate le cose”.

Serena Enardu e Pago news: “Ci sono persone che stanno ancora morendo…”

Pago e Serena news – Continua lo sfogo della Einardu, per i follower, accusata di far un isolamento fiduciario inutile, e tuona sui social: “Ci sono persone che stanno ancora morendo, quindi non c’è da commentare o storcere il naso. Dobbiamo stare attenti e non abbassare la guardia. Sento dai vostri messaggi che si sta cominciando ad abbassare la guardia, come se stesse già passando. Non è così” aggiungendo “Io sono molto fiscale dal punto di vista della sanità e delle regole”.