Flavio Briatore si scaglia contro Alfonso Signorini e la sua fake news! Ecco la verità sul presunto gossip del flirt con Dana

Flavio Briatore si scaglia contro i rumors ed in particolare contro Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi. Sulle pagine della rivista è uscita la notizia di un presunto flirt del noto imprenditore. Sembrerebbe, infatti, che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci sia stato avvistato in dolce compagnia della bella e giovanissima donna di nome Dana.

La verità di Briatore: il marito della Gregoraci contro la rivista di Alfonso Signorini

“Chi”, nota rivista di gossip, condotta dal direttore Alfonso Signorini, ha pubblicato la notizia di una possibile love story tra Flavio Briatore e Dana. I due sarebbero stai avvistati nel famoso hotel di Milano “Principe di Savoia”. La risposta dell’imprenditore arriva tramite Instagram: “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente”.

Briatore: “Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto…”

“Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti così tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più”. L’imprenditore sta passando la quarantena per il coronavirus nella sua casa di Montecarlo insieme al figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, anche se in case diverse che distano 300 metri l’una dall’altra.

Nathan Falco e papà Flavio Briatore

Le risposte dei follower al gossip su Briatore e Dana su Instagram

Lo notizia del presente flirt e la successiva smentita da parte di Briatore, impazza sui social, come i commenti dei suoi follower su Instagram: “Signor Briatore scenda in campo e faccia vedere a questa manica di incapaci come si fa!!!!! Lei è l’unica nostra speranza!”, “Buongiorno Signor Briatore, lasci stare i gossip fanno parte del mondo dei Vip purtroppo… i giornalisti ci campano, poi lei è libero di fare ciò che vuole …ha tutta la mia ammirazione per come gestisce il suo divorzio… sempre presente nelle occasioni importanti e non con suo figlio e la sua ex…magari un giorno vengo a trovarla a Montecarlo a prendere un caffè con lei… così facciamo parlare i giornali… !!!! scherzo!!! Buona giornata…”