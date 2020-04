Paola Caruso: l’ex Bonas di Avanti un Altro confessa riavvicinamento a l’ex fidanzato Francesco Caserta, questo è il gossip! Cosa è successo con le foto?

L’ex Bonas di “Avanti un altro“, Paola Caruso, conosciutissima anche per essere opinionista di Barbara D’Urso, durante una recente intervista al settimanale Nuovo, ha svelato il suo desiderio, ovvero, di voler dare una famiglia al suo figlio Michelino, ma non con l’ex compagno Francesco Caserta, padre del bambino.

La showgirl, scoprì di essere incinta, durante le riprese di Pechino Express, e rientrò subito in Italia, dove tra i mille problemi dovuti alla sua permanenza in Africa, per il cibo e le condizioni igieniche, si trovò costretta ad affrontare un’altra dura realtà: la separazione dal papà del bambino in arrivo. Paola Caruso, il 2 marzo del 2019, è diventata mamma del figlio Michelino.

Oggi, l’ex Pechino Express confessa un possibile riavvicinamento con l’ex compagno Francesco Caserta, ma solo per il bene del figlio Michelino. Ma cosa si cela dietro alle foto di mamma Paola? Andiamo a vedere cosa si cela, esattamente, dietro agli scatti fotografici…

Paola Caruso, cosa si cela dietro le foto con il figlio Nicolino?

La Caruso si confida sulle pagine del settimanale Nuovo e ammette: “Da Natale io e Francesco ci siamo riavvicinati e lui ha visto per la prima volta suo figlio…Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto” conclude affermando: “Devo ringraziare Barbara D’Urso: è una donna che mi ha sempre sostenuto, senza di lei Michele non sarebbe il bambino che è“.

“Ora ho paura di far avvicinare chiunque a me e a mio figlio. Non mi fido più di nessuno”.

Paola Caruso ha, infatti, rifiutato di partecipare al Grande Fratello Spagnolo. Le rinunce, però, non riguardano solo la sfera lavorativa, ma anche quella sentimentale. Dopo la fine della breve storia con Moreno Merlo, da cui è uscita molto turbata, la Bonas ha affermato: “Ora ho paura di far avvicinare chiunque a me e a mio figlio. Non mi fido più di nessuno. Per il momento Michelino è la mia priorità”.

Chi scatta le foto a Paola e al figlio Michelino?

L’opinionista di Barbara D’Urso è seguitissima sui social, non solo per la sua bellezza, ma anche per le molteplici vicissitudini della sua vita privata. Dal seguitissimo riconoscimento della mamma biologica, Imma, alla separazione dall’ex Francesco Caserta, noto imprenditore e papà di Michelino. La Caruso condivide sui social molti momenti della sua vita con il figlio Michelino, che il 2 marzo ha compiuto un anno, soprattutto adesso che vivono insieme il lockdown.

I fan si complimentano per come Paola sta crescendo il suo bambino. “Ma come ha fatto quella persona a lasciarti sola con una creatura così bella? Continuo a pensare che alcune persone proprio un cuore non ce l’hanno!!! Avanti così tesoro!! Sei una donna pazzesca!”. Ma c’è una domanda ricorrente che i follower si pongono. “Chi scatta le foto?”. Qualcuno risponde: “esiste anche l’autoscatto se non sbaglio”.

Paola svelerà il mistero di chi scatta le foto?

Noi di Gente Vip abbiamo voluto postare questa foto in cui Paola e Michelino dormono entrambi. In questo caso non crediamo si possa trattare di autoscatto. Chi si nasconde allora dietro la macchina fotografica? E se la bella calabrese stesse celando in realtà un nuovo amore o il ritorno di una vecchia fiamma? Nel frattempo un saluto a Paola e avanti tutta!