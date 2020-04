Dopo Italia’s got Talent, il lockdown di Federica Pellegrini con il suo cane Bulldog francese, Vanessa

Gossip News – «Federica Pellegrini news» Allenamenti, coccole con il cane, un Bulldog francese e relax in lockdown per la bella nuotatrice italiana Federica Pellegrini. L’ex fidanzata di Filippo Magnini, che sta per convolare a nozze con Giorgia Palmas, condivide la sua quarantena con un’amica speciale. Reduce dalla sua esperienza in tv, che l’ha vista anche quest’anno tra la giuria del programma Italia’s got Talent, Federica Pellegrini sta trascorrendo questo periodo di isolamento tra le mura di casa insieme al suo cane: Vanessa.

E’ proprio con lei che passa le giornate, tra allenamenti e tante coccole, pubblicando le foto sui social. “ Strapazzami di coccole ” è la didascalia alla foto che la ritrae con la sua Vanessa in braccio.

Federica Pellegrini news: “Strapazzami di coccole, amore mio”

Gossip News – Federica tiene aggiornati i suoi fan, tramite i social. La pluri-campionessa pubblica post e video per far sapere che sta bene e come sta passando la quarantena. Molti sono i post dove la Pellegrini appare in compagnia della sua Vanessa.

Federica Pellegrini news

“Forse è il giorno più felice della mia vita… Benvenuta Vanessa. Amore Mio!”

Gossip News – Da più di un anno, infatti, la nuotatrice ha scelto di condividere la casa con il suo Bulldog francese e tra di loro è sbocciato l’amore. Il giorno in cui l’ha presa Federica ha detto: “Forse è il giorno più felice della mia vita… Benvenuta Vanessa. Amore Mio!”

Allenamenti folli con il cane Vanessa per Federica Pellegrini

Gossip News – Federica Pellegrini condivide su Instagram gli allenamenti durante il lockdown, anche lì rigorosamente in compagnia della sua Vanessa e pubblica un post scrivendo: “Siamo pronte per il circo (altro che Olimpiadi)” postando una foto di lei che fa degli esercizi sul tappetino, mentre la sua cagnolina le sta letteralmente sulla schiena.

“E menomale che non è un San Bernardo!!!”

Gossip News – Moltissimi i commenti al post su profilo Instagram di kikkafede88: “E menomale che non è un San Bernardo!!!”, “Grande Fede sei mitica!!!”, “Pronte per il prossimo Italia’s got talent”. Quarantena da single per la Pellegrini che si diverte con la sua adorabile Vanessa, aspettando di trovare, prima o poi, l’uomo giusto.