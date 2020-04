Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi: un problema da risolvere!

La testimonial e showgirl sta trascorrendo la quarantena nella sua casa romana insieme al marito ex calciatore Bernardo Corradi e ai loro due figli Giacomo e Greta Lucia, ma ha un problema da risolvere. L’attrice, durante questo periodo di isolamento, come molti altri vip, ha tenuto compagnia ai suoi follower attraverso i social, condividendo con loro alcune attività quotidiane, dagli allenamenti per il work-out, ai messaggi inviati alla mamma, che vive il lock-down lontano da lei.

Il marito alla moglie Elena Santarelli: “Amore non ti preoccupare…“

Nello scatto pubblicato su Instagram la Santarelli abbraccia teneramente il marito. La showgirl ha un problema da risolvere e il marito Bernardo le sussurra: “amore non ti preoccupare, il tuo parrucchiere riaprirà presto”. E puntualizza: “Mi riferisco al colore e allo statush”.

I fan la tranquillizzano facendole i complimenti per la sua bellezza: “No vabbè, ma sei splendida anche senza parrucchiere”, “Siamo in 2 ad aspettare con ansia la riapertura. La differenza è che tu stai bene pure così”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena e il video di sensibilizzazione contro il coronavirus

La Santarelli è attiva per la sensibilizzazione per la lotta contro il coronavirus. Nel video, diventato virale e pubblicato sul profilo Instagram di “Acqua Rocchetta”, di cui Elena è testimonial, la showgirl incalza: “RIMANETE A CASA! Per il bene di voi stessi, dei vostri cari e dell’intera comunità. Un duro sforzo, ma necessario affinché possiamo uscire da questa situazione di emergenza più forti di prima”.