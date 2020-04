Cristina Marino quando partorisce? Gravidanza quasi al termine per la compagna di Luca Argentero

Gravidanza agli sgoccioli per Cristina Marino, incinta del primo figlio: sarà una femminuccia. Sono poche le settimane che la separano dal parto e la compagna di Luca Argentero, arrivata al nono mese, ci appare raggiante ed in perfetta forma fisica. L’attrice, appassionata di fitness, dichiara infatti di aver preso soltanto 8 chili, tutto merito dello sport e dell’alimentazione corretta. Cristina Marino news di oggi…

Quando partorisce Cristina Marino? La fidanzata di Luca Argentero, partorisce è arrivata al nono mese di gravidanza. A Maggio il lieto evento.

Cristina Marino Luca Argentero presto saranno genitori della prima figlia. Nonostante le lamentele dell’attore, il quale vorrebbe che la sua compagna Cristina si fermasse, la Marino, durante i nove mesi di gravidanza non ha mai smesso di allenarsi. Quando non fa esercizi fisici, la moglie dell’ex gieffino si tiene comunque in movimento con le faccende di casa e la cura del giardino. Insomma, è un fiume in piena la futura mamma! Sul suo blog, Cristina, ha dichiarato di essere molto fiscale sulla dieta e di allenarsi sempre con scrupolosità.

Cristina Marino fidanzata di Luca Argentero: “Mi dispiace far nascere mia figlia in un momento così. Ma sono sicura che questo ci renderà più forti”.

Cristina Marino quando partorisce

Cristina Marino news: “Mi dispiace far nascere mia figlia in un momento così. Ma sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia madre e la possibilità di abbracciarla, con il pancione, prima che la piccola venga al mondo” ha dichiarato Cristina Marino, che insieme a Luca Argentero, non vede l’ora di conoscere ed abbracciare la sua principessa!!!