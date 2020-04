Katia Ricciarelli, parla della sua storia d’amore con Fabio Testi: “Mi rifiuto di parlare di certe cose. In questo periodo non mi piacciono i pettegolezzi…”

Molti i gossip, i pettegolezzi, sulla storia d’amore tra l’attore Fabio Testi e il Soprano Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, smorza gli animi. Mentre Fabio Testi, il 24 marzo 2020 confermava il flirt a “Non è la D’Urso“. La Ricciarelli, che sino ad ora, non si era esposta, ora rilascia un’intervista al settimanale Nuovo. Il soprano, dichiara: “Sono passati cinquantanni e, quando Testi era giovane, tutte le donne erano innamorate di lui……”

Katia Ricciarelli, nel corso dell’intervista, hai poi affermato con fermezza: “In un momento così drammatico come questo, in cui viviamo un’emergenza sanitaria per il coronavirus, io mi rifiuto di parlare di certe cose. In questo periodo non mi piacciono i pettegolezzi…” e ha aggiunto “Comunque io non me lo ricordo…. Sarà forse l’età?”.

La Ricciarelli, in quarantena, tuona: “Forse abbiamo tirato un po’ troppo la corda e ora dobbiamo pagare…Chissà….”

L’ex moglie del celebre Pippo Baudo, ha sempre affermato di essere molto credente, dovuta quindi, la domanda del settimanale “Nuovo”, sull’aver seguito o meno la benedizione di Papa Francesco.

La Ricciarelli, risponde: “Abbiamo bisogno di nutrirci di queste cose…Forse abbiamo tirato un po’ troppo la corda e ora dobbiamo pagare…Chissà….”