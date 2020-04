Le due “ex Veline” Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis si tengono in allenamento durante la quarantena, lontane ma unite dalla stessa passione.

Maddalena Corvaglia tra le mura della sua casa milanese, Elisabetta Canalis dalla lontana Los Angeles, ma le due sembrano condividere le stesse passioni anche a distanza. Dopo aver condiviso il bancone di “Striscia la notizia” sono partite alla volta del sogno americano, amiche inseparabili, hanno aperto anche un centro fitness assieme, poi è arrivata, come un fulmine a ciel sereno la “rottura” fra le due ex veline e il conseguente distacco.

Le ex veline Elisabetta e Maddalena in lockdown tra fitness e workout

Maddalena Corvaglia è rientrata in Italia stabilendosi a Milano, mentre la Elisabetta Canalis è rimasta a Los Angeles. Sebbene distanti, continuano ad essere molto simili, entrambe impegnate in lockdown con il workout, al fine di mantenersi in forma.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis workout in lockdown a Los Angeles con la figlia Skiler e il marito Brian Perri

Elisabetta Canalis ha il suo motto per questo lockdown:”Chi si ferma è perduto” e lei di certo non si ferma. In isolamento presso la sua villa americana insieme alla figlia ed al marito, Elisabetta non ha mai smesso di allenarsi, quotidianamente si divide fra la figlia, il marito e gli allenamenti di Pilates, e di ogni tipo, condividendo con i suoi follower la sua giornata. Moltissimi i post sul suo profilo Instagram, dove ci mostra come effettuare gli allenamenti, fornisce consigli per mantenersi in forma, insomma segue alla lettera il suo motto, mai fermarsi.

Maddalena Corvaglia fitness da Milano: “Ecco amici uno dei miei homeworkout preferiti….”

Isolata, nella deserta Milano, la Corvaglia, non perde certo tempo in chiacchiere. Sono molti anche per lei, gli allenamenti homewokout, condivisi su Instagram. Di qualche giorno fa il post, dove, si fa vedere alle prese con uno dei suoi tanti esercizi e scrive: “Ecco amici uno dei miei homeworkout preferiti. Un sacco di allenamenti di tutti i tipi, generi e livelli”.

Recentissimo, anche, il post di Maddalena Corvaglia, dove, è alle prese con una posa un pò artistica, sospesa accanto alla Gip, o meglio, sostenuta da una corda al fianco della sua Gip, dove con una simpatia unica, che fa parte della sua indole, scrive: “Non vedo l’ora di tornare alla normalità”.

Continua la sfida, insomma, fra le due ex veline

Sembra non essere destinata a finire, la sfida fra le due bellissime showgirl, la bionda e la mora, prima colleghe, poi amiche inseparabili, socie in affari e alla fine il distacco.

Distanti si, migliaia di km, separate nella vita, l’una più bella dell’altra, due icone della bellezza nostrane che continueranno a contendersi i fan …..