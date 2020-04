Vanessa Incontrada in quarantena in Toscana insieme al compagno e figlio!

News – Vanessa Incontrada, posta una foto per gli auguri di Pasquetta, più unica che rara. L’attrice, infatti, pubblica su Instagram, una foto della sua famiglia, con il compagno Rossano Laurini e di loro figlio Isac; e scrive:” In uno spazio di felicità!!!Besitos Amigos!!”. L’Incontrada, non è solita, a pubblicare foto in compagnia della famiglia e con questa spiazza tutti i suoi follower, che rispondono con tantissimi messaggi di auguri, e complimenti per l’attrice: “Vanessa ti apprezzo tantissimo come donna, come attrice, la mia fiction preferita è “Un’altra Vita”. Ti ho vista con piacere ad Amici, sei stata bravissima, dolce, vera e autentica. Chapeau. Buona Pasquetta”.

Vanessa Incontrada e Rossano homelook in lockdown

News – La celebre attrice e conduttrice di origine spoagnola, sta trascorrendo la sua quarantena in Italia, a Follonica, in compagnia del compagno Rossano Laurini e di loro figlio Isaac. Durante il lockdown Vanessa ha deciso di giocare con i suoi follower ironizzando sull’aspetto fisico, che in quarantena diventa più casalingo e meno glamour, in molti però l’hanno criticata.

L’Incontrada da sempre paladina delle donne, in lotta contro il bodyshaming , l’estate scorsa ha rilasciato una dichiarazione, con il suo credo, affermando:”“Ad alcuni puoi piacere, ad altri no. Ma va bene così perché la perfezione non esiste. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi allo specchio e io sono molto orgogliosa di quello che vedo, a volte mi piaccio e altre no, ma voglio bene alla persona che ho di fronte quando mi vedo”.

Vanessa Incontrada Rossano Laurini e il figlio Isac

Tokyo e Zelig, amore a prima vista Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

L’Incontrada e il compagno Rossano, oltre all’amore per loro e per il figlio, condividono un’altro amore quello per i loro cuccioli: Zelig e Tokyo”. Recentissimi , infatti, i post sui profili d’entrambi dei cagnolini.

Vansessa posta una foto dei cuccioli, e scrive:” Amore a prima vista ..Tokyo e Zelig”, mentre Laurini posta una sua foto insieme ai cuccioli, scrivendo:”Da quando sono in pensione un po’ di compagnia è bella ..ZELIG e TOKYO”.