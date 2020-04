La figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, in isolamento a casa Hunziker con il fidanzato Goffredo Cerza

Gossip news – Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante romano Eros Ramazzotti e della conduttrice televisiva Michelle Hunziker, è fidanzata con Goffredo Cerza. Attualmente l’ingegnere che solitamente vive a Londra, sta trascorrendo la quarantena o il lockdown a casa di mamma Michelle, in quel di Bergamo, insieme alla sua fidanzata Aurora Ramazzotti.

Mamma Michelle Hunziker e la figlia Aurora, durante questo periodo di isolamento, hanno continuato a farci compagnia con la loro simpatia e allegria tramite i social. In un momento così drammatico, un po’ di leggerezza ci vuole. Tanti gli sketch proposti dal duetto mamma e figlia.

Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza: gossip news

Gossip news – Dall’inizio della quarantena, Aurora Ramazzotti, è stata molto vicina ai suoi follower, pubblicando spesso delle stories su Instagram e coinvolgendo i suoi fan, in momenti in cucina con la mamma o in video divertentissimi come quello fatto con la chitarra in compagnia del suo cucciolo.

Recentissima la stories dove, Aurora, si diverte a prendere in giro la madre, spiando Michelle, chiusa in una stanza, intenta nel fare una diretta con i suoi di follower. La figlia entra nella stanza e si avvicina alla madre commentando la diretta e provocando l’immediata reazione del pubblico divertito .

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La reazione della Hunziker in diretta

Gossip news – Simpaticissima la reazione della conduttrice svizzera alla presa in giro della figlia:” Auri documenta la mia diretta di oggi” il commento della Hunziker, mentre la figlia gioca e dice:”Quando la camera delle tue figlie diventa il tuo studio televisivo“.

Davvero prorompente l’allegria che si respira a casa Hunziker, madre e figlia insieme sono un’esplosione di simpatia, cosa che soprattutto in questo periodo è necessaria.