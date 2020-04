Alessia Marcuzzi su Instagram sorprende tutti, e pubblica una foto “senza trucco” e “senza filtri” e lancia la challenge Without Makeup alle Vip in quarantena

Alessia Marcuzzi lancia challenge Without Makeup su Instagram, aggiungendo una lunghissima didascalia: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perche’? Perche’ IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso!Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela su direct al profilo instagram @lucebyalessiamarcuzzi…”

Sfida alle vip in quarantena Alessia Marcuzzi su IG con la Challenge Without Makeup

Alessia Marcuzzi “Mi piacerebbe riempire il feed di LUCE (che uscira’ fra pochi giorni) con le vostre foto, e chissà…magari fare la mia campagna web proprio con voi come protagonisti!

Il mio desiderio e’ quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi. Perchè tutti siamo LUCE”. Queste le parole della Marcuzzi, nel suo post di stamane, dove lancia una specie di challange ai suoi fan, una challange diversa, però, non glamour ma di bellezza interiore, dell’animo.

Senza filtri e senza trucco Alessia sfida le Vip

Chissà, in quanti accetteranno l’invito della Marcuzzi, di postare la propria foto “acqua e sapone” per risplendere di luce propria, come appunto afferma la conduttrice. Tantissimi i suoi fan, che in pochissime ore, hanno affollato i commenti: “Bravissima Ale,per dieci anni abbiamo fatto la campagna di @nomakeup, proprio per non aver paura di metterci a nudo”, ” Alessia brilli di luce propria, sei bella fuori ed hai un animo stupendo! Ti seguo sempre quando fai le dirette, mi piaci tantissimo!”.