Beatrice Valli gravidanza al termine: la corsa in ospedale è un falso allarme, ma sta per partorire

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli sta per partorire. Manca poco, presto la fidanzata dell’ex tronista Marco Fantini diventerà mamma per la terza volta. La gravidanza è giunta quasi al termine. La data del parto, prevista intorno al 10 maggio, si avvicina e sembra anticipata alla prossima settimana. Da giorni l’influencer scriveva su Instagram di sentirsi molto stanca, poi la corsa in ospedale di ieri, venerdì 24 aprile ha generato molta preoccupazione. Marco e Beatrice hanno fatto sapere che mamma e figlia stanno bene.

Parto, la gravidanza sta per terminare, corre in ospedale, ma è un falso allarme

Direttamente dall’ospedale, mentre faceva un monitoraggio, Beatrice ha postato un messaggio per i suoi fan: “Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare… Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa”. Papà Marco, in attesa fuori, ha invece scritto: “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto” e continua spiegando cosa stesse accadendo dentro “Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”.

Beatrice Valli

Beatrice Valli sta per partorire: “Siamo a buon punto”

L’influencer non ha avuto una gravidanza serena. A gennaio la Valli ha annunciato che dovrà fare il parto cesareo, a causa della placenta sotto il feto. In seguito la scoperta dei valori ematici sballati, notizia che ha fatto preoccupare non poco i futuri genitori. Nella Instagram Stories di poche ore fa la futura mamma di Azzurra racconta: “Pensavo di aver rotto il sacco. I medici mi hanno confermato che il sacco non si è rotto, ma mi hanno detto che siamo a buon punto e che ci rivedremo tra qualche giorno. Entro una settimana mi hanno detto, ma io spero prima”.

E continua: “La bella notizia è che il Bachini potrà entrare a quasi fine del travaglio in sala parto, quindi era tutto carico. Peccato che ci hanno rimandato a casa”. Queste le parole della Valli che era sicura di partorire prima del termine. Ora non resta che aspettare con ansia e gioia l’arrivo di Azzurra!