Clio ha partorito: è nata la seconda figlia Joy. La truccatrice Clio Zammatteo è diventata mamma per la seconda volta. La prima foto.

Clio ha partorito. L’annuncio del parto è arrivato oggi, 22 aprile 2020 tramite i profili social, con un stories su Instagram dove Clio scrive: “Si va in ospedale”. La gravidanza, seguitissima sui social dai suoi follower, è stata piena di vicissitudini, complice la pandemia da Coronavirus che stiamo vivendo in questo periodo. Clio e il marito Claudio Midolo, papà delle sue due figlie, hanno lasciato la Grande Mela (New York) per trasferirsi in Virginia, in confusione totale per la propagazione del virus Covid-19. Mamma Clio e la figlia Joy stanno bene e pubblicano la prima foto sul web.

Il lieto evento, la make up artist Clio ha partorito

Dopo l’annuncio del ricovero in ospedale, la nota Clio ha partorito Joy. A rivelare la news del lieto evento è stato il marito, che su Instagram ha pubblicato la foto della moglie nella camera d’ospedale, mentre era in attesa del parto della sua secondogenita Joy, indossando rigorosamente la mascherina, causa Covid-19.

Clio Zammatteo ha partorito è nata Joy

Dopo che Clio ha partorito, il neo papà scrive: “Today is the day, vi vogliamo bene. Grazie per l’affetto che ci date“. I fan impazziscono sui social in trepidazione per la notizia della nascita. “In una situazione come questa immagino il mix di emozioni tra paura e gioia. Un grande in bocca al lupo”, “Clio è una forza della natura, oggi più che mai, andrà tutto bene!”, “Forza Clio Siamo tutti con te!”

Clio Zammatteo ha partorito

Clio Zammatteo ha partorito: è nata Joy

La lieta notizia che Clio ha partorito è nata Joy, arriva dal profilo Instagram del neo papà bis. I neo genitori si godono l’arrivo della seconda figlia Joy pronti a donarle tutto il loro amore. Per la piccola Grace è arrivata una nuova compagna di giochi. Tanti auguri!