Gossip, Belen Rodriguez fa preoccupare i fan che seguono i video e i post sui social: cosa succede?

Che cosa succede a «Belén Rodríguez». La vip Belen è da ormai qualche giorno che è scomparsa dai social network: su Facebook e Instagram, Belen, non pubblica più, quale sarà la ragione? Belen Rodriguez ha l’abitudine, durante il corso delle sue giornate, di far partecipare i suoi fan in ciò che fa. Informa tutti i suoi amici virtuali della sua vita quotidiana, quindi in questi giorni che Belen non sta pubblicando nulla sulle piattaforme dei social fa agitare chi segue la bellissima la conduttrice e showgirl argentina, completamente ‘scomparsa’ dai social.

Dopo la critica di Maurizio Costanzo la showgirl Belén Rodríguez sparisce

L’ultima pubblicazione su Fb e su Instagram, di Belen, è stata fatta dalla presentatrice il 15 aprile alle 21,45… Poi Belen Rodriguez è scomparsa. I follower, in queste ore non sanno cosa pensare, girano su internet sperando che la moglie di Stefano De Martino dia un suo cenno di presenza sui suoi social, ma purtroppo ancora non vi sono novità. Ciò che Belen ha postato all’interno del suo profilo ufficiale Instagram è questo:

“Voleva essere la donna perfetta, e se non ci riusciva ci rimaneva male, addirittura nel giustificarsi faceva dei giri di corda talmente abili nei cui ti procurava svarioni, e alla fine le credevi, ma lei non voleva mentire, voleva solo essere perfetta per i suoi occhi. Un giorno se ne accorse che la propria accettazione del fatto de non esserlo lontanante riesce in qualche modo a farle assaggiare un pizzico diverso di libertà, quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva”.

Belén Rodríguez

“Smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarci un applauso da parte nostra. È così complicato, lo sappiamo! Ma siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se sappiamo di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo. Allora è fatta, siamo noi, così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo.“

Perché Belen ha pubblicato questo post?

Belen ha pubblicato queste righe sui social che possono sembrare tristi ma fra queste parole molto profonde possiamo capire che la conduttrice invoglia chi la segue ad accettarsi ed aiutare chi ha bisogno di aiuto. Momenti di relax in famiglia per Belen Rodríguez che sta vivendo questo periodo di emergenza sanitaria nella sua abitazione milanese insieme a Stefano De Martino e al figlio Santiago.