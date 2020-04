Joshua Jackson di Dawson’s Creek è diventato papà per la prima volta

L’attore Joshua Jackson è diventato papà. La moglie Jodie Turner Smith ha partorito. Con queste parole il neo papà, lo scorso mese, aveva annunciato la notizia a Good Morning America!: “La prossima volta che verrò a lavoro, lo farò da papà!”, un messaggio a far capire l’imminenza del parto. A dicembre Joshua Jackson ha sposato Jodie Turner Smith. I due si sono conosciuti al party di compleanno di Usher e fanno coppia fissa da quando si sono incontrati quell’autunno 2018. Il lieto evento è stato annunciato attraverso un breve comunicato stampa: “Sia la mamma che la bambina stanno bene”.

Jodie Turner Smith ha partorito. L’annuncio di Joshua Jackson

A dare l’annuncio della gravidanza, era stata proprio la Smith, attraverso la pubblicazione di una foto che la ritrae con il pancione e un’ode alla maternità su Instagram: “La maternità è un viaggio fantastico, fatto di meraviglia e di cambiamento. Grazie a Nancy Gomez, per aver saputo catturare una piccola porzione di questo viaggio. Non dimenticherò mai come mi sono sentita, e non voglio scordarmi di com’ero”.

Joshua Jackson e Jodie Turner Smith genitori

A Good Morning America l’attore ha parlato delle difficoltà vissute durante la gravidanza della sua compagna, a causa della pandemia del Covid-19. “Ovviamente è un po’ stressante e stiamo provando a capire come gestire il tempo durante questa quarantena e come interagire con il sistema medico. È un po’ difficile. Andiamo giorno per giorno”.

Joshua Jackson e Jodie Turner Smith

Joshua Jackson è diventato papà

A 41 anni compiuti Joshua Jackson è finalmente diventato papà: ancora non è chiaro quale sia il nome della figlia, ma secondo alcune indiscrezioni la piccola sarebbe nata il 21 aprile 2020. Per il momento sui profili social dei due attori non è stata pubblicata nessuna foto che annuncia la nascita della bambina. I fan, appresa la notizia, stanno facendo le loro congratulazioni alla coppia.