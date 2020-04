Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti per il grande passo!

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser va a gonfie vele e non per avere uno stuolo di fan, ma per i loro sentimenti veri e sinceri. La loro relazione è nata nella casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip ed è proseguita anche dopo. La coppia sta trascorrendo questo periodo di isolamento nella tenuta di famiglia del ciclista italiano. Ospiti della diretta del settimanale Chi di Alfonso Signorini Cecilia e Ignazio hanno raccontato come stanno vivendo questi giorni tra le mura domestiche e hanno anche ricordato la loro esperienza nel Grande Fratello Vip di 4 anni fa.

In risposta alla domanda se può nascere un amore vero nei reality, Cecilia ha dichiarato: “Prima del GF, qualche casino l’ho combinato con le donne. Poi ho capito che forse non ero solo il maschietto con cui giocare nel programma… ”

“Se conosci una persona in un reality hai paura poi di viverla fuori. Io volevo uscire prima per controllarlo. Conosco molte coppie nate all’interno del reality, che nonostante le cose non vadano bene non si vogliono lasciare per i fan, perché pensano che poi non lavoreranno più, non li cercano.”

Su questo siamo d'accordo, sul fatto di poter crescere un bambino qui

Dopo la storia importante con Francesco Monte iniziata nel 2013 fino al 2017, anno in cui è entrata nella casa più spiata d'Italia, da novembre precisamente, la sorella di Belen Rodríguez è fidanzata con Ignazio Moser, di professione ciclista, conosciuto nella casa del Gf, quando ancora era la compagna di Monte.

Come possiamo vedere sui rispettivi profili Instagram dei due, Cecilia e Ignazio sono inseparabili. Fra i loro desideri, oltre a quello della convivenza che è stato già realizzato, c’è quello di poter avere un figlio. “Abbiamo iniziato a parlare di metter su famiglia. E qui, in Trentino, potrebbe essere l’ideale. Su questo siamo d’accordo, sul fatto di poter crescere un bambino qui”.…

“Sarebbe diverso crescerlo in un posto come Milano. A Santiago non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora. Quando? L’età c’è, l’amore c’è, il tempo pure… C’è tutto”.

Le opinioni di Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser sui concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Il concorrente preferito di Cecilia Rodríguez e Ignazio è Paolo Ciavarro. Ciò che più li ha colpiti è stata la sua umiltà e semplicità. La cosa che li accomuna, anche se in diverse edizioni, è che entrambi hanno trovato l' amore: Cecilia con Ignazio e Paolo con la blogger Clizia Incorvaia, ex moglie del leader della band Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Non ci resta che dire che l’amore è eterno finché dura, reality o non reality e che se sono rose fioriranno.