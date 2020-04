La fashion designer che influenza le Star di Hollywood

Ollia Tzarina chi è? Ollia è una stilista di origini greche. E’ la fondatrice e direttrice creativa del suo marchio di moda “Tzarina by Ollia“. La giovane e affascinante Designer, all’inizio della sua carriera, si dedica alla recitazione e alla moda ma non da designer, bensì da modella. Ollia studia al “College of Fashion” di Londra e in seguito porta a termine degli stage molto importanti per la sua carriera, da Vogue e Tatler, sempre in quel di Londra.

La giovanissima Tzarina, classe 1988, inizia la sua carriera come designer nel 2015, quasi per caso, durante una fiera, dove trova l’ispirazione per la sua prima collezione di pellicce di seta italiana, di 50 colori diversi. Ollia Tzarina chi è la stilista che potrebbe aver fatto battere di nuovo il cuore a Andrea Iannone.

La Bond Girl Ollia Tzarina tutta brains apre la frontiera dello Skincare Extra Lusso

Ollia Tzarina lancia Bio Lab Exotique lo Skincare Organico di Super Lusso, ovvero trattamenti per la pelle senza additivi chimici e del tutto naturali. La Tzarina è stata definita “Bond Girl”, la 007 della moda, dove il primo zero equivale alla sua linea di pellicce sintetiche che in pochissimo tempo ha fatto impazzire le star hollywoodiane. Il secondo zero è per la linea “luxury” dello skincare organico. Il numero 7 è per le sette città dove ha vissuto o vive: Atene, Miami, Londra, San Pietroburgo, Milano, Dubai e adesso il Sud della Francia.

La linea Skincare Luxory di Tazrina Ollia. La Fashion Designer è di una bellezza travolgente e ha dimostrato anche di avere un’intelligenza superlativa, arrivando in Marocco per acquistare i campi d’Argan, per la sua linea Skincare Luxury che produce prodotti di bellezza con Bio Lab Exotique.

Ollia, la fashion designer spopola su Instagram

La Tazrina, oltre al successo come fashion designer, è seguitissima e amatissima sui social, con 130.000 mila follower. La sua bellezza indiscutibile sui social diventa virale. Moltissimi i like ed i commenti che ottiene. Spiando il suo profilo Instagram, comprendiamo perchè è stata definita la 2a “Fashion Designer che influenza”.

Ollia Tzarina chi è? E’ la Fashion Designer che Iannone segue su Instagram

Andrea Iannone e Ollia Tzarina, c’è la prova che il centauro di Vasto la segue! Ma il gossip continua a sostenere che Cristina Buccino è a Lugano in Svizzera, a casa Iannone. Tra Cristina e Ollia, chi sarà la nuova fidanzata di Andrea?