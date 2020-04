Nel Gossip della settimana troviamo molti pettegolezzi che riguardano le Star internazionali e i Vip di casa nostra: confessioni e matrimoni vip

Nel Gossip della settimana, la ballerina Francesca Tocca si vendica di Valentin, e incavolata nera per aver spettegolato il flirt, lo blocca anche su Instagram. Maxi Lopez che si è scagliato contro la ex Wanda Nara, dopo aver lasciato Parigi con i figli per recarsi sul Lago di Como. Nel gossip della settimana, il compleanno di Fabrizio Corona che ha compiuto 46 anni e lo ha passato in compagnia (avvinghiati) della ex moglie Nina Moric. Poi, il gossip che ha incollato davanti alla tv, milioni telespettatori, ovvero il flirt di Valeria Marini con Marco Senise, di cui noi di gentevip.it abbiamo le prove fotografiche che i due si conoscono.

Gossip della settimana: Vip incinta, compleanni e ritorni di fiamma

Gossip della Settimana

Gossip della settimana – Il clamoroso Gossip con il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, che sono tornati insieme dopo 2 anni e hanno scatenato un putiferio sul web, dove Giulia è stata attaccata e accusata di essere una falsa e bugiarda. Di seguito, nel gossip della settimana, Belen e Stefano che stanno sfruttano la quarantena per mettere in cantiere il secondo figlio. Federica Lepanto del GF 14, la ex Tronista che combatte contro il Coronavirus con un sogno da realizzare nel cassetto. Diletta Leotta che in quarantena festeggia i 28 anni con il fidanzato Daniele Scardina.

Gossip della settimana: matrimoni rinviati, rivelazioni, offese clamorose, nuovi fidanzati e Vip Incinta

Gossip della settimana – Vediamo la ex UeD Karina Cascella, costretta a rinviare il matrimonio con il compagno Max Colombo. E sempre Karina Cascela che demolisce con epiteti poco consoni, diciamo molto coloriti, Soleil Sorge. La rivelazione di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che racconta della quarantena e del primo contatto fisico con il marito dopo 15 giorni suonati… E ancora l’attrice Corinne Cléry che rivela che a 70 anni ha nuovo fidanzato, il suo nuovo amore. Anna Munafò incinta del primo figlio, che festeggia il suo compleanno per i 34 anni e svela il nome del figlio che sta per nascere a momenti.

Gossip della settimana: Star internazionali incinta,

Gossip della settimana: la Pop Star Katy Perry incinta del primo figlio di Orlando Bloom, che annuncia il sesso del suo baby. Antonella Clerici si sposa Vittorio Garrone? Lei dice… e non dice, lui conferma: “Sarà una Grande sorpresa.” Poi con grande felicità, Piero Chiambretti che è guarito dal Coronavirus. Gianluca Mech che afferma: “La mia dieta ha conquistato Ivana Trump”. Poi nel gossip della settimana troviamo un incazzatissim* Amedeo Minghi che ha intenzione di querelare tutti. Poi è la volta di Cristina Sciabbarrasi Non è la Rai, che vorrebbe riproporre il programma televisivo 25 anni dopo.

Gossip della settimana troviamo: flirt rapidi rapidi, prese in giro, litigate con le amanti e per non farci nulla… il Coronavirus che colpito i VIP

Gossip della settimana: è la rivelazione di Fabio Testi che conferma le tresche con le VIP, compresa Barbara D’Urso, Adriana Volpe ecc Poi, l’ex UeD Sossio Aruta che percula clamorosamente Antonio Zequila al GFVIP. Questo è un gossip della settimana clamoroso, Clizia Incorvaia che litiga con l’amante del suo ex marito Francesco Sarcina! A seguire Alessandro Cecchi Paone che attacca il Grande Fratello Vip.

Gossip della settimana: Dunque vediamo la cantante Fiordaliso, che racconta il suo dramma dopo aver ha contratto il virus. Infine, la cantante, la Star stelle e strisce, Pink che ha contratto il Coronavirus. Dunque, siamo giunti al termine, e vi diamo appuntamento con il prossimo Gossip della settimana. Guarda gentevip.it e scopri le novità più rilevanti dei VIP…