Paola Di Benedetto, la vincitrice dell’ultima edizione 4 del Grande Fratello Vip si racconta in un’intervista dopo l’esperienza vissuta nella Casa del GF

Ultime notizie, news – Paola in questa intervista esclusiva a Comingsoon.it, non solo ci racconta la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, con il contorno delle disapprovazioni che ha ricevuto da tante persone ma ci parla anche dell’importanza di avere accanto un uomo come Fede che ama alla follia.

Paola Di Benedetto è una ragazza semplice che ha realizzato il suo sogno vincendo anche il reality più seguito della tv. Intervistata Paola afferma che la sua fantasia si è compiuta, infatti la giovane voleva partecipare al Grande Fratello Vip. Vi state domandando il perché prediligere questa trasmissione? Lei desiderava conoscere se stessa in modo approfondito.

La concorrente ha avuto dei momenti che voleva abbandonare il Grande Fratello Vip, era stanca di affrontare discussioni che si alternavano con periodi simpatici e armoniosi fra i concorrenti. Il rapporto con il suo coinquilino Zequila non è stato uno dei migliori, infatti in queste righe dice: “Preferisco pensare che ci sono state persone con cui ho legato ed altre con cui invece non mi sono trovata… nessuna delusione o ripensamento!”

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto progetti futuri e sogni nel cassetto da realizzare

Fra Paola Di Benedetto ed Antonella Elia invece è nata una grande amicizia. Le due coinquiline si sono aiutate, vi è stato anche un bel gioco di squadre fra loro. La vittoria di questa giovane concorrente ha portato caos sul web. Tante persone hanno criticato la vittoria della Di Benedetto. In diversi hanno anche asserito che Paola ha vinto grazie al suo compagno Federico Rossi ed anche alle tante litigate con Zequila.

Ma ecco la vincitrice del GFVIP 4 come risponde: “Fanno parte del gioco le polemiche: io ho avuto un supporto che partiva dai social ma c’è stato anche il supporto del pubblico che ha seguito il programma, esprimendo la sua preferenza al televoto”.

Paola e Federico Rossi: “Vi racconto questo piccolo retroscena….”

Fra Paola e Federico è nata una grande storia d’amore e la ragazza spera che il loro sentimento ogni giorno si rafforzi sempre di più. Lui ama fare delle sorprese alla sua amata tipo questa: “Vi racconto questo piccolo retroscena. L’estate scorsa, mi ha sorpreso presentandosi ad Ibiza dove ero in vacanza con delle amiche, portandomi un meraviglioso anello ed una lettera”.

I Progetti e i sogni nel cassetto della vincitrice del Grande Fratello Vip 2020

“Spero davvero che questa situazione si concluda e passare un’estate divertente e un po’ spensierata, dopo tutti questi mesi. Il mio sogno nel cassetto continua ad essere il mondo della televisione” conclude la fidanzata di Fede.