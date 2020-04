Giuseppe Conte, fan impazzite volano slip per il Premier: “Ti amo in tutte le fasi del mondo”

Chi è Giuseppe Conte? Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Il premier Giuseppe Conte è impegnatissimo in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Giuseppe Conte è politico e giurista, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018. Ebbene il nostro Premier fa impazzire le sue fan… Specialmente in questo periodo di lockdown, lo abbiamo visto molte volte apparire in conferenza stampa e messaggi al popolo italiano, ma Giuseppe Conte chi è?

Primo Presidente del Consiglio, proveniente dal meridione, dopo Ciriaco De Mita nel 1989, a governare in una legislatura che vede due maggioranze schierate di orientamento diverse. Legato sentimentalmente a Olivia Paladino, attrice e figlia del noto imprenditore Cesare Paladino, padre di Niccolò (13) avuto dal precedente matrimonio con Valentina Fico.

Il primo ministro Giuseppe Conte fa strage di cuori “Le Bimbe di Giuseppe Conte”

Premier Conte su Instagram, fanpage “Le Bimbe di Giuseppe Conte”

Complici le numerosissime apparizioni in questa lotta al Coronavirus, Giuseppe Conte entra nella categoria dei personaggi vip da adulare, attirando l’attenzione del pubblico femminile che adora le sue fossette. Le fan si scatenano sul web, dando fiato all’ammirazione per il Premier. Nasce così su Instagram la fan page “Le bimbe di Giuseppe Conte”.

Le foto di Conte si susseguono con una velocità impossibile da descrivere. Aggiornatissime sulle sue apparizioni e le fan non perdono occasione per adularlo in ogni modo, dichiarando senza mezzi termini il loro “amore” per il Premier nostrano.

Al Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giuseppe Conte: “Ti Amo In Tutte Le Fasi Del Mondo”

Pochi minuti fa il Premier Conte ha annunciato le disposizioni della fase 2 in Italia contenute nel decreto di Aprile. Il Primo ministro alle 20.20 di oggi, domenica 26 aprile 2020, ha parlato al popolo italiano. Sulla fan page viene postata una foto del Presidente con scritto: “La mia fase 2 sei tu” con didascalia “Ti Amo In Tutte Le Fasi Del Mondo”. I commenti impazzano sul post, dichiarazioni d’amore, complimenti e c’è chi ironizza sulla fase 2…

“20.20=40…quarantena!!!!!” E ancora: “La conferenza più attesa di tutta la quarantena!” Non mancano anche messaggi di ringraziamento per il nostro Presidente: “L’aspettiamo presidente. Grazie per tutto ciò che sta facendo”. Qualcuno si spinge anche oltre e scrive: “Facci sognare Presidente…”

Conte, aggiorna i suoi fan: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio”.

Giuseppe Conte continua a pubblicare nel frattempo gli aggiornamenti in tempo reale, di stamane il post per la fase due, dove il premier scrive: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica”.

“Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni. Se volete, seguendo il link in bio trovate la mia intervista di oggi a Repubblica. Buona lettura e buona domenica a tutti voi”.

Le follower di Conte: “Voglio il poster di questa foto”

Apprezzatissimo il messaggio per il suo contenuto, ma anche qui le follower, oltre a commentare il tanto atteso inizio della fase due, continuano ad inviare messaggi di ammirazione per il bel Presidente: “Voglio il poster di questa foto”.