Asia Argento News – L’attrice e regista romana sfoga la sua rabbia con dichiarazioni avvelenate contro la produzione di Pechino Express 2020

Asia Argento News – Asia va allo scontro con la produzione di Pechino Express: “Fatemi causa, non me ne frega….”. Dopo Pechino Express 2020, Asia Argento attacca la trasmissione e trascorre la quarantena prendendo il sole in bikini nella sua abitazione romana. Asia, figlia del noto regista dell’horror, Dario Argento, pubblica sul suo profilo Instagram due scatti mozzafiato e sfoggia un due pezzi fantasia color fucsia. La quiete, prima della tempesta!

Asia mostra uno scatto dal terrazzo di casa, mentre prende il sole e legge un libro. Bello il costume, bella lei, ma siamo all’inizio di quella che si prospetta una tempesta in arrivo. Asia Argento inizia a tuonare contro la produzione del programma televisivo di mamma Rai. Regista, sceneggiatrice e conduttrice televisiva, Asia sfoga la sua rabbia contro Pechino Express 2020.

Reduce dalla partecipazione a “Pechino Express 2020”, per l’attrice è stata un’esperienza che si è conclusa prima del dovuto a causa di un infortunio al ginocchio, motivo per il quale è stata costretta ad abbandonare il game adventure.

Dichiarazioni acide contro la produzione di Pechino Express

Asia Argento News – Asia alza l’ascia contro Pechino Express: rullo di tamburi. Tuoni in lontananza. Nel frattempo l’attrice romana prende il sole, materassino, occhiali da sole, libro e un bikini che mette in risalto il suo fisico. Prima della bufera scrive: “Finalmente è tornato il sole a Roma e posso ozieggiare in terrazzo, leggendo un buon libro. E’ Incredibile quanto il meteo abbia effetto sul mio umore“. Uno stato d’animo che di lì a breve cambia inevitabilmente.

Asia Argento sfoga la sua rabbia, i fan la tranquillizzano

I fan: “Ciao Asia, per prima cosa vorrei dire che ti ammiro moltissimo, per i tuoi pensieri, per la tua carriera e per i tuoi difetti che ti rendono una di noi…. E in seconda battuta volevo chiederti di che materiale sono gli arredi a forma di Budda che vedo in foto… SONO STUPENDI!”. Poi…

Asia Argento

Lo sfogo di Asia Argento contro Pechino Express: “Sentite questa crudeltà. Lo voglio dire, non me ne fo**e un cavolo. Fatemi causa“

Durante la diretta su Instagram, l’attrice dà sfogo alla sua delusione più totale e racconta altarini e retroscena dell’infortunio che l’ha costretta ad abbandonare il programma e dice così: “Sentite questa crudeltà. Lo voglio dire, non me ne fo**e un cavolo. Fatemi causa, non me ne frega. Mi hanno pagato il mimino garantito, capito? Zero, nient’altro. Sentivo il dolore, però lo so interiorizzare, lo so far implodere. Quella sera siamo tornate a casa. Mi hanno fatto un gesso antidiluviano. Non vedevo una roba del genere dagli anni 80. Un gesso fatto male che mi strizzava la gamba”.

Tornati in albergo”, racconta la regista: “Dopo aver vinto la prova, speravamo di rilassarci e goderci il meritato cibo, e invece, ci chiedevano di far riprese e di parlare “male” delle coppie avversarie. A me chiedevano di abbassare la gamba perché dava fastidio alle inquadrature…”. Questa è la dichiarazione molto elegante dell’ex compagna di Morgan nei confronti della Produzione di Pechino 2020.