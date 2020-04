La famiglia di Michelle Hunziker si allarga ancora una volta.

La conduttrice televisiva di Striscia la Notizia, Michelle Yvonne Hunziker su instagram ha postato la presentazione di Odino. L’ultimo arrivato a casa Tomaso Trussardi è un levriero. La famiglia si è allargata ancora una volta. Dopo Lilly e Leone, i due barboncini champagne di Michelle Hunziker che vivono nella famiglia Trussardi, da tanti anni la conduttrice Michelle Hunziker e l’imprenditore ci presentano su Instagram l’ultimo arrivato nella loro abitazione Odino. Lui avete capito che è un cagnolino adorabile dal musetto furbetto, si tratta di un cucciolo di levriero.

Michelle soddisfa il desiderio di Trussardi con il levriero Odino: “Erano anni che Tomaso desiderava…”

La preferenza della razza non è certo senza motivazione. Il levriero Odino difatti, è il segno di riconoscimento della maison Trussardi, società della famiglia di Tomaso. “Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino, è il nuovo bebè di casa” – scrive Michelle su Instagram – “Siamo già tutti innamorati di lui, compresi Lilly e Leone! Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto”.

La Hunziker su Instagram

Oggi, Odino è diventato molto popolare su Instagram grazie ad ipost che la sua bellissima padroncina pubblica sulla piattaforma. Su Instagram Michelle, in questi giorni, per i suoi fans ha diffuso le immagini del cagnolino con il suo portamento elegante. Centomila like solo in un’ora per il nuovo arrivato.

“Ma voi siete come un piccolo stato ospite in Italia, tipo San Marino”, esprimere un parere l’attrice Ambra Angiolini. Anche la famiglia Trussardi come noi tutti, oggi si trova a casa per passare il periodo di “quarantena”.

Michelle Hunziker

La famiglia si allarga e Tomaso Trussardi accetta comitiva in casa

Sono in tanti che vivono in casa Trussardi in questo periodo. Vi sono le due figlie Sole e Celeste, la figlia maggiore Aurora Ramazzotti che, ha invitato il suo compagno, Goffredo Cerza, per non stare lontani in questo periodo e l’amica Sara Daniele, i tre cagnolini, e logicamente la bella Michelle con il marito.