Alessia Marcuzzi notizie, news dalla Pinella. Alessia Marcuzzi nuovo taglio di capelli su Instagram: è il nuovo look della conduttrice de Le Iene? La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi sfoggia un nuovo taglio su Instagram. La moglie di Paolo Calabresi Marconi pubblica a sorpresa il suo nuovo look. Caschetto ramato e frangia para, questa è la nuova versione dell’ex compagna di Francesco Facchinetti?

Nuovo look o parrucca: questo è il dilemma! Un cambiamento che può sembra radicale e ha scatenato non pochi commenti di amici e follower: “Tarantino Girl” commenta Fernanda Lessa, “Super” il commento di Nicola Savino. Fra i commenti c’è anche qualcuno che confessa invece di preferirla bionda.

Nuovo look Alessia Marcuzzi notizie, la novità: come la vedremo a Le Iene?

Alessia Marcuzzi notizie – Il cambiamento di look però è solamente temporaneo: peccato! Alessia Marcuzzi con il suo “web scherzo” ci riporta indietro nel tempo, quando agli esordi sulle Iene al fianco di Claudio Bisio, indossava parrucca simile per interpretare il personaggio di Samanta Arcuzzi, la svampita “stragggggista” politica.

Il nuovo taglio di capelli resta un rebus: meglio bionda o castana, oppure è una parrucca?

E’ il nuovo look, o una parrucca? Tramite uno scherzo sui social la Pinella lancia un sondaggio per capire le preferenze dei suoi fan riguardo questo look. La conduttrice de Le Iene inscena un nuovo taglio di capelli, da bionda a castana e scopre che la maggior parte dei followers la preferiscono bionda!

Dal prossimo 23 Aprile 2020 ripartiranno le Iene, dopo un lungo stop per un caso di Coronavirus di una persona della redazione che è stata contagiata. Parenti spiega che, nel rispetto dell’ordinanza in essere, lo studio sarà virtuale, e i conduttori verranno avvicinati elettronicamente. Non appena possibile Savino e la Marcuzzi saranno reintrodotti.