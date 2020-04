Gossip news ultime notizie: Flavio Briatore e la moglie Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme

Ultime notizie di gossip – Flavio Briatore e la moglie Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme. Il coronavirus riavvicina le coppie in crisi. In un’intervista al settimanale DiPiù, un amico della coppia ha affermato che i due hanno ritrovato l’intesa dei giorni migliori nella casa di Montecarlo, con la scelta di stare accanto al loro figlio Nathan Falco. Ed è proprio nella loro abitazione che sembra si sia riacceso il fuoco in un’intimità ritrovata. La decisione sembra sia arrivata proprio dalla conduttrice televisiva che avrebbe confidato: “è bello tornare a sorridere”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore compleanno in famiglia insieme al figlio Nathan Falco

A Montecarlo il più bel compleanno di Flavio Briatore degli ultimi anni

Sembra che la coppia, conosciutasi nel lontano 2006 e convolata a nozze nel 2008 per poi separarsi nel 2017, proprio in questo periodo, complice la quarantena, stia ritrovando la sua intesa di sempre. Flavio Briatore e la moglie Elisabetta Gregoraci stanno trascorrendo la quarantena in serenità. Pochi giorni fa l’imprenditore ha festeggiato il suo settantesimo compleanno in compagnia della moglie e del figlio Nathan Falco, proprio nella casa di Montecarlo dove hanno trascorso gli anni più belli.

La Gregoraci metterà k.o. Briatore?

In questo periodo di quarantena, dove sembra sia diventata virale la sfida Quarantine Pillow Challenge, anche la Gregoraci accetta la sfida. La conduttrice di Made in Sud ha commentato la foto pubblicata su Instagram con un semplice “mi ci sono cimentata pure io”. Elisabetta si mostra in tutto il suo splendore. Davvero un bel compleanno per il noto imprenditore. Non c’è che dire! Che fra i due torni il sereno e li potremo rivedere insieme in questa estate che si preannuncia con temperature bollenti sotto tutti i punti di vista?