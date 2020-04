Giulia De Lellis Andrea Damante…una grande delusione. Il lupo perde il pelo ma non vizio?

Notizie Gossip – Giulia De Lellis Damante, è fresca fresca, di ieri la notizia di un ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis Andrea Damante. Giulia De Lellis attaccata duramente, forse fin troppo, come ciita un vecchio adagio, al cuor non si comanda, e sembra che l’amore tra Giulia e Andrea sia rinato. Oggi in edicola su Chi, le foto esclusive della coppia a Pomezia, intenti a caricare la macchina dopo aver fatto la spesa. I due stanno trascorrendo la quarantena nella casa dei genitori di Giulia, alle porte di Roma, in quel di Pomezia, come già era stato preannunciato qualche settimana fa dal giornalista Gabriele Parpiglia.



i Fan di Giulia De Lellis, preoccupati dal vizio di Andrea Damante

Giulia De Lellis

Notizie Gossip – La notizia però non ha lasciato tutti felici e contenti. I fan, anzi sarebbe meglio dire gli ex fan della coppia, hanno criticato la scelta di Giulia di ritornare fra le braccia di Damante dopo il tradimento di lui, per giunta raccontato nel libro “Le corna stanno bene su tutto”. Il popolo del web reputa l’influencer molto incoerente e c’è già chi le suggerisce il titolo del secondo libro!

Giulia e Andrea nel mirino degli haters

Notizie Gossip – “A quando un nuovo libro Giulia? Ti suggerisco un titolo ‘L’incoerenza sta bene con tutto” scrive sarcastica una fan sui social”. “Sei una falsa bugiarda una grande delusione! Stai con Andrea Damante, fatti mettere di nuovo le corna, tu non ti meriti Iannone e non ti meriti nessun altro. Siete uguali tu e Damante”, replica un’altra. Al momento nessuna replica da parte della mora tronista… aspettiamo impazienti!