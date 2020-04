Gossip, Antonella Clerici si sposa Vittorio Garrone?

Gossip, Un fulmine a ciel sereno, la conduttrice televisiva Antonella Clerici si sposa Vittorio Garrone? “Sposarsi? Sarà una grande sorpresa.” Replica lui… Matrimonio in arrivo per Antonella Clerici si sposa? La conduttrice di casa Rai, ha ribadito più volte lo stesso concetto, ovvero, di non sentirne l’esigenza del matrimonio: “Sposarsi? Magari quando saremo vecchi, ora non ne sentiamo la necessità e in passato non mi ha portato fortuna.” Queste le parole della ex La Prova del Cuoco, che però, sembrano cozzare con quelle del fidanzato, stracotto di lei, Vittorio Garrone. Insomma, roba da gossip. Lei dice no, lui non è della stessa opinione…

Gossip – Domanda da 1 milione di euro! Antonella Clerici si sposa? I due piccioncini sembrano essere follemente innamorati, ma la risposta di lei è sempre la stessa, e solo una:Ni… Ultimamente questa voce sul possibile matrimonio, circola parecchio, sia su carta stampata, sia sul web. Adesso le cose stanno in questo modo: Vittorio Garrone ha espresso la sua voglia… Andiamo a vedere cosa ha detto il fidanzato della Clerici circa le nozze.

Gossip –Antonella Clerici si sposa Vittorio Garrone? Non lo sappiamo, però, Garrone non è dello stesso parere e infatti ha replicato alla fidanzata: “Non è vero la sorprenderò! Sarà una grande sorpresa.” Altro che rompicapo… Qui ci vuole lo psicanalista per capire se questo matrimonio si farà. Un tira e molla che non finisce mai…

Gossip – Nonostante tutto, lei continua a stuzzicarlo, rilasciando interviste tipo questa dove Antonella Clerici dichiara: “Ho il privilegio di vivere una seconda giovinezza e un grande amore. Vittorio mi fa sentire amata e protetta. Credo che avere una famiglia, dei sentimenti importanti e i soldi per vivere sia un grande privilegio”. Queste nozze, si fanno, o non si fanno?