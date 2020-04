Francesca Tocca romba di brutto dopo la rottura con l’ex ballerino di Amici 2020, Valentin Alexandru Dumitru?

Francesca Tocca si scaglia contro il Gossip a causa di quel “flirt” con l’ex ballerinino di Amici 19, Valentin. E’ chiaro che ballerina romana si sia rotta le pall*. Ma facciamo il punto della situazione. Ora la domanda è questa: chi ha voluto e cercato il flirt tra Francesca Tocca e Valentin? Chi ha voluto che uscisse il flirt allo scoperto? Perché di questo stiamo parlando… Anche perchè, fino a che i due ballerini non vennero beccati in via Tiburtina all’uscita del MC Donald, nella Smart di Francesca Tocca, nessuno sapeva della loro relazione. Quindi, il “filrt”, è colpa del Follower e del Gossip? Vediamo insieme di capire se questo flirt c’è stato veramente tra Francesca Tocca e Valentin!

Francesca Tocca si scaglia contro il gossip!

Detto ciò, il gossip non ha nulla contro la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca. Anzì, tutt’altro. Magari la causa, va cercata altrove. E a fare 1+1, in questa vicenda, non ci vuole poi molto. Questa ciambella, è uscita senza il buco, e il tutto, sembra una messa in scena plateale. Facciamo un passo indietro. Perché quel bacio al serale di Amici? Chi sapeva che sarebbero andati al MC Donald? Perché Valentin, ha pubblicato quei post su Instagram, dove chiedeva scusa e in seguito cancellati?

Il Gossip fa il punto della situazione su presunto flirt tra Francecsa Tocca e Valentin…

Perché subito dopo, è iniziata una battaglia sterile in solitaria di Valentin sul web? E a due giorni distanza, perché Raimondo Todaro, ha lasciato casa, visto e considerato che i coniugi, da 2 anni non stavano più insieme? E perchè, appena Todaro lascia casa, Valentin è andato a battere di cassa ad Amici, chiedendo una somma di denaro? Ora la domanda è la seguente: il filrt c’è stato?

Francesca Tocca contro il Follower e il Gossip e tuona da Instagram

La ballerina su Instagram risponde seccata ad un Follower dopo una chiara provocazione sul presunto flirt: “Basta, mi avete rotto un po’ le scatole. Anzi mi avete rotto il c…o. Le scatole non rendono tanto l’idea”. Ad oggi, sono passati circa 20 giorni da quando l’ex ballerino, Valentin, dopo aver confermato il gossip sul flirt con la ballerina professionista Francesca Tocca, è sparito dai radar… A qualcuno è scivolata la saponetta dalle mani, ma il flirt c’è stato? Il Gossip per oggi ha finito.