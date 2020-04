Katy Perry e Orlando Bloom annunciano il sesso del bambino

«Katy Perry» incinta del primo figlio, annuncia il sesso del bambino attraverso un post su Instagram. La popstar statunitense Katy Perry ha pubblicato una foto divertente di Orlando Bloom con il volto ricoperto di panna rosa, il messaggio è evidente: «È una bambina». Il matrimonio al momento è rimandato, ma la coppia è felice e attende l’arrivo della piccola. I futuri genitori Katy Perry e Orlando Bloom, avrebbero dovuto sposarsi questa estate. Le nozze, programmate in Giappone, con Katy Perry che avrebbe attraversato la navata con il pancione, sono state rimandate per l’emergenza Coronavirus.

Gossip – Notizie Ultima Ora – Gossip Tv – Grande fratello Vip – L’Intervista – Oroscopo

Mamma Katy Perry e Orlando Bloom sono al settimo cielo… panna rosa dappertutto per il prossimo papà

Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry incinta – La gravidanza di Katy Perry era stata annunciata dall’artista attraverso un video il 5 marzo, mostrando il pancione nella clip di lancio del suo nuovo brano Never Worne White. La cantante Katy Perry, ha deciso di rivelare il sesso del suo primo figlio in un modo bizzarro. La foto è geolocalizzata in un luogo che si chiama «Girls Run The World» e anche la didascalia non lascia dubbi che si tratta di una femmina.

Katy Perry incinta, su Instagram Girls Run The World, rivela il Fiocco rosa: “È una bambina…”

Katy Perry, incinta – Fiocco rosa quindi per la cantante. La prima figlia di Katy Perry nascerà questa estate. Annunciando la gravidanza, la futura mamma aveva dichiarato: “È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando siamo eccitati e felici“.