Giulia e Andrea sono tornati insieme è di nuovo amore, le foto a Pomezia

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme di nuovo e alla fine arriva la foto. Dolce quarantena per Andrea Damante e Giulia De Lellis , fotografati dal settimanale di gossip Chi, mentre scaricano la spesa in macchina del ritorno di fiamma. Un’esclusiva che non fa altro che confermare i pettegolezzi degli ultimi giorni. L’ex protagonista di Uomini e Donne dopo la fine della storia d’amore con Andrea Iannone è tornata tra le braccia del suo mai dimenticato Andrea. Giulia e Andrea to be continued

E’ ufficiale, Giulia De Lellis Damante: the story continues…

Proprio il giornalista Gabriele Parpiglia, collaboratore del noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, una settimana fa, aveva lanciato su Instagram la bomba di una quarantena della coppia nella casa di Andrea a Pomezia. Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, “Chi” pubblica, nel numero in edicola da domani, le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Giulia e Andrea riesplode l’amore dopo circa 2 anni

L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer.

Ma i pettegolezzi non finisco qui. Pare, infatti, che nel corso di una diretta Instagram di Giulia, i followers abbiamo sentito la voce di Damante. Galeotta è stata la reclusione forzata? I Damellis sono tornati insieme. Non ci resta che attendere la conferma da parte dei diretti interessati, Giulia e Andrea.