“Sono in ospedale per ragioni diverse dal Coronavirus”

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale a Roma smentisce le notizie false: “Non ho il Coronavirus. Sono in ospedale per ragioni diverse dal Coronavirus, ma per altre cose che hanno provocato dei problemi, ma non per coronavirus. Non so chi abbia diffuso questa falsa notizia”. Nel video qui sotto pubblicato pochi minuti fa, dice che intende denunciare chi ha messo in allarme i suoi parenti scrivendo cose non vere e pericolose! L’artista romano zggiunge: “Nel precedente video ho parlato di tante cose, ma non di coronavirus e indosso la mascherina per sicurezza.”

Gossip – Notizie Ultima Ora – Gossip Tv – Grande Fratello Vip – L’Intervista – Oroscopo

Amedeo Minghi tuona dal letto d’ospedale: “Rassicuro i miei familiari e agirò legalmente…”

Amedeo Minghi ricoverato per accertamenti

Notizie Ultima Ora – Minghi si è mostrato in due video dal letto d’ospedale e la mascherina che indossa ha tratto in inganno e ci tiene a sttolineaare le sue condizioni fisich: “Quelli come me un po’ così, un po’ da risonanza magnetica hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto, triste autolesionismo, che poi colpisce le persone che amiamo di più, questo è importante sottolinearlo. Sapervi accanto per me è importante”.

Amedeo Minghi nel video appare con mascherina. Da qui nasce l’allarme che ha contratto il Covi-19