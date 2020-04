La showgirl argentina non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità…

Gossip – Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ben capito come sfruttare al meglio la quarantena: fare un altro figlio. Un isolamento forzato molto romantico dunque per la coppia che è ritornata insieme dopo una lunga pausa. Insieme ai due ovviamente c’è anche Santiago, il primogenito, ma Belen Rodriguez ha la fortuna di avere la mamma nello stesso palazzo, perciò il piccolo ogni giorno rimane un paio di orette dalla nonna, la signora Veronica Cozzani.

Belen e Stefano, sfrutteranno la quarantena per la Sorellina a Santiago?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Gossip – Belen ama molto i momenti di solitudine con Stefano e approfitta della quarantena per ritagliarsi del tempo tutto per loro. “Siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo in casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa”.