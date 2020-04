La ex Talpa, Karina Cascella rinvia il matrimonio con il fidanzato Max

E’ di Oggi la notizia che «Karina Cascella» ha dovuto rinviare le nozze con il suo compagno Max Colombo. Karina Cscella si sposa? No, Karina non si sposa più, ha dovuto rimandare il giorno del matrimonio a data da destinarsi. La Cascella e il Compagno Max si sarebbero dovuti sposare in questi mesi. Come noto a tutti, l’emergenza Coronavirus ha colpito indistintamente tutti e dunque li ha costretti a rimandare le nozze. Dunque anche Karina Cascella risente molto degli effetti determinati dalla diffusione del Coronavirus.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Karina Cascella doveva infatti sposare il suo attuale fidanzato Max Colombo, ma per via dell’emergenza ha dovuto rimandare la cerimonia. Karina e Max volevano fare il grande passo, ma la quarantena ci ha messo zampino e i problemi economici che si sono venuti a creare e hanno sconvolto le nozze.

Karina: “All’inizio mi ha destabilizzato parecchio”

“All’inizio mi ha destabilizzato parecchio, ho passato la prima settimana, come tutti credo, piangendo tanto, cercando di non farmi vedere da mia figlia e non trasmetterle preoccupazione. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove. Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare per adesso è rimandato”.

“Non avrei mai pensato che nel 2020 sarebbe potuta accadere una cosa simile. Quando guardavo quanto successo in Cina, a Wuhan, ero spaventata, loro viaggiano tanto e ci si immaginava che ci fossero contatti con il nostro Paese. Immaginavo che ci potesse essere qualche caso…., ma non che finissimo come o peggio di loro”.