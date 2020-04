La vincitrice del GF 14, ex tronista di Uomini e Donne, Federica Lepanto, oggi lavora come infermiera per misure di sicurezza contro il Covi-19 per pochi soldi

La ex Grande Fratello 14 Federica Lepanto oggi infermiera, combatte in prima fila il Covid-19 per le misure di prevenzione del Coronavirus. Attualmente Federica lavora presso l’ospedale di Agropoli, in provincia di Salerno come operatore sanitario e nel tempo libero è una volontaria in ambulanza. In una intervista al settimanale NuovoTv, la e GF ha espresso la voglia di tornare a lavorare nello spettacolo. La ex Uomini e Donne ha un sogno nel cassetto da realizzare a breve termine e lo ha ribadito oggi. Già a l’epoca della vittoria al GF l’ex tronista espresse il desiderio di lavorare in televisione.

Federica Lepanto combatte il coronavirus, con un sogno da realizzare

Federica Lepanto

Queste le parole della concorrente del GF di Alessia Marcuzzi, Federica: “So che potrei beccarmelo, ma non ho paura. So quello che devo fare, è il mio lavoro” ma la Lepanto non abbandona il sogno di poter diventare una conduttrice televisiva: “Spero di diventare una presentatrice e credo che questa esperienza mi stia insegnando l’empatia, una dote importante per la condurre una trasmissioni” ha dichiarato la Lepanto. Nell’intervista si legge che ha due modelli di riferimento: Maria De Filippi e Barbara D’Urso.