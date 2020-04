Racconta il suo dramma “Fiordaliso”, dopo aver ha contratto il virus

Il grido di rabbia della cantautrice piacentina «Fiordaliso». E’ morta la mamma dopo aver contratto il Coronavirus. Tra le vittime colpite dal coronavirus c’è quella di Fiordaliso. La cantante Fiordaliso, in collegamento con La Vita in Diretta ha rivelato di aver perso la madre, morta dopo aver contratto il virus. Poi rivela che anche lei si è ammalata, così come la sorella e il padre, che fortunatamente ora sono guariti.

Marina Fiordaliso

Fiordaliso, coronavirus maledetto!

Queste la parole di Marina Fiordaliso: “L’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata, il 19 l’ho persa senza più vederla. E’ uno strazio. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere a un familiare: spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l’ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente. La cosa lacerante è che mio padre non lo sapeva, glielo abbiamo detto stamattina”. ha raccontato Fiordaliso.

Fiordaliso su Twitter

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020