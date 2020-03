Maxi Lopez scatenato contro Wanda Nara…

Maxi Lopez contro Wanda Nara. L’attaccante del Crotone Maxi Lopez attacca Wanda Nara ancora una volta sui social, il motivo però questa volta è più serio del solito. Wanda avrebbe trasgredito le regole e in piena emergenza Coronavirus si è trasferita da Parigi a Como, per passare la quarantena nella faraonica villa che la bionda showgirl ha comprato insieme all’attuale marito, il calciatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi. Ricordiamo che la Lombardia è la regione più duramente colpita dal Covid-19 ed è stata la prima a essere dichiarata zona rossa. Ma si sa, quando si possiede un jet privato è tutto più facile.



Maxi Lopez Wanda è scontro totale

WANDA NARA

Maxi Lopez attacca Wanda Nara ma lei se ne frega. Maxi Lopez chiama questa volta in causa il buon senso di mamma di 5 figli e si domanda come le sia venuto in mente di mettere in pericolo non solo la sua vita, ma quella di 5 bambini, i tre che hanno avuto insieme e le due femminucce che la Nara ha avuto da Icardi. “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza”. Ha evidenziato il calciatore.

L’attaccante argentino contro l’ex moglie ” Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò ”

Il calciatore: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”. Termina, incazzato.

