“Fabrizio Corona” festeggia il compleanno per i 46 anni, insieme alla moglie Nina Moric e al figlio Carlos. Data di nascita 29 marzo 1974. Fabrizio Corona manda al diavolo le normative emanate dal premier Giuseppe Conte e feste e fa come al solito di testa sua! Il neo 46enne ha festeggiato il compleanno con il figlio Carlos e Nina Moric, ex moglie o moglie attuale? Questo è dilemma! Fatto sta che sui social si vedono le immagini dei tre sorridenti soffiare sulla torta e addirittura in una Igstories l’ex coppia ballare un lento abbracciati.

Fabrizio Corona festeggia i 46 anni con il figlio Carlos e la moglie Nina Moric

Nel post Corona chiama Nina Moric, (sexyssima fasciata in un mini abito fucsia), Moglie. In un’altra Igstories Fabrizio immortala due amici con una bottiglia in mano.

La festicciola casalinga, molto sobria, si è svolta a Milano, una delle zone più colpite. Anche in piena emergenza dunque il fotografo amico di Fabrizio si dimostra ribelle alle regole anche lui.

Il Corona pensiero nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno Fabrizio ha detto: ” C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi “. Di seguito, qui sotto possiamo vedere il video del giorno del compleanno di Corona insieme alla sua famiglia.

Nina e Fabrizio insieme di nuovo?

