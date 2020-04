L’attrice Corinne Cléry, rivela il nuovo amore…“Certo, è una storia nuovissima…”

Le rivelazioni dell’attrice «Corinne Cléry» al settimanale Oggi. L’attrice francese Corinne Cléry ha compiuto 70 anni, il 23 marzo 2020. La ex Pechino Express, dopo tre mariti, tanti amori e l’ultima relazione con Angelo Costabile, rivela che ha nuovo amore. Una relazione sentimentale nata da qualche mese con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo, e ci tiene a precisare, che non è il toy boy di turno questa volta. Sembra che la ex Grande Fratello Vip abbia messo a posto, forse. Corinne Cléry nuovo fidanzato, vecchi amori e tradimenti. Il nuovo fidanzato, racconta l’attrice, ha più o meno la sua età. Vediamo uno stralcio dell’intervista della ex Ballando con le Stelle.

Corinne Cléry nuovo fidanzato a 70 anni e una vita di amori incredibili da raccontare: “Ho tanti difetti, ma non sono cretina…”.

Corinne Cléry 70 anni

La giornalista del settimanale le chiede: e oggi, in amore? “Ahhhhhhh. Allora, non sono più con Angelo. È stata una storia carina ma non avevo perso di vista la mia testa. Abbiamo 28 anni di differenza…. Io ho tanti difetti, ma non sono cretina! Adesso sono interessata a un’altra persona. I 50 anni sono stati il top, avevo questo grande amore che era Giuseppe e perché ho iniziato a vivere usando la testa e non il cuore”.

Corinne Cléry non rivela chi è: “Dirò il nome quando sarò più sicura

Corinne Cléry: “Certo, è una storia nuovissima, da un mese. Dirò il nome quando sarò più sicura. Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età. Insomma, sto tornando su Terra. Ha compiuto 70 anni… “Un compleanno importante. Mi sento una ragazza dentro e anche fuori non sono male. Ma ci sono degli errori che non rifarei”.

Il tradimento di Paolo Pazzaglia con Barbara D’Urso e Isabella Ferrarri

Corinne Cléry circa gli altri amori della sua vita, racconta: “Sono rimasta amica con tutti” e sul tradimento di Paolo Pazzaglia con Isabella Ferrari e Barbara D’Urso, aggiunge: “Sul momento rosicavo… Anche se avevo cominciato a vedere uno. e su la D’Urso risponde: Ma quando mai! Barbara è una mia amica da sempre”. Sul settimanale Oggi in edicola potete leggere l’avvincente intervista a Corinne Cléry.